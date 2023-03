Protest gegen Dickschichtabdeckung: Bürgerinitiative warnt vor K+S-Plänen

Teilen

Der Kaliberg dominiert die Region Neuhof. Kali+Salz plant, die Halde abzudecken. © Norman Zellmer/fuldaerzeitung.de

Der Protest gegen die K+S-Pläne für eine Dickschichtabdeckung des Kalibergs wächst: 600 Menschen demonstrierten am Dienstag gegen das Vorhaben. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Neuhof auf den Beinen: Rund 600 Menschen demonstrieren gegen Pläne von K+S

Neuhof - Die Bürgerinitiative (BI) „Umwelt Neuhof“ hatte zu einer Protestkundgebung gegen die Pläne von K+S zur Dickschichtabdeckung das Kalibergs in der Gemeinde aufgerufen. Start des Demonstrationszugs war der Parkplatz der Schlossschule. Die Demonstranten zogen von dort über den Zollweg und die Fuldaer Straße zum Gemeindezentrum. Hier fand die Schlusskundgebung statt. Mit der Demo will die BI auf die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens durch das Land drängen und ihre Forderung an K+S unterstreichen, von der Dickschichtabdeckung abzurücken.

Weshalb die BI die Pläne von K+S für den Kaliberg ablehnt, verrät fuldaerzeitung.de.

K+S will den Kaliberg in Neuhof mit Millionen Tonnen Erdaushub und Bauschutt abdecken, um die salzhaltigen Abwässer stark zu reduzieren. Die Pläne von K+S sorgen seit Wochen für hitzige Diskussionen in Neuhof. Bei der geplanten Dickschichtabdeckung sollen fast 100 Millionen Tonnen Bauschutt und Erdaushub nach Neuhof gebracht werden – und zwar über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren. Die BI „Umwelt Neuhof“, vor nicht einmal zwei Monaten von 21 Menschen gegründet, hat jetzt mehr als 850 Mitglieder.