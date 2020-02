Bayern beeindrucken in ProSieben-Show mit Mega-Erfindung: „Gigantisch!“

In der ProSieben-Show „Das Ding des Jahres“ konnte ein Ehepaar aus Wasserburg am Inn überzeugen. Mit ihrer Erfindung brachen sie einen Rekord und begeisterten die Jury.

In der ProSieben-Show „Das Ding des Jahres“ können Menschen ihre Erfindungen präsentieren.

Ein bayerischen Ehepaar zeigte in der Sendung ihr nachhaltiges Produkt.

Die Jury und auch das Publikum zeigten sich auf Anhieb hellauf begeistert.

Ein Ehepaar aus dem bayerischen Wasserburg hat am Mittwochabend (20. Februar 2020) in der Pro-Sieben-Show für Aufsehen gesorgt. In der Show „Das Ding des Jahres“ konnte die Erfindung der Bayern nicht nur das Publikum begeistern.

„Das Ding des Jahres“: Bayern begeistert in ProSieben-Show mit Erfindung

Wie rosenheim24.de* berichtet, haben Christoph Klever (35) und seine Ehefrau Klever-Belizario (32) aus Wasserburg am Inn an einem sogenannten „Nachhälter“ geforscht, experimentiert und Dinge ausprobiert. Ihren großen Auftritt hatten sie dann in der Pro-Sieben-Show „Das Ding des Jahres“ - und begeisterten mit ihrem Folienbeutel aus Plastik auf Anhieb.

Pro Sieben: Bayerisches Ehepaar präsentiert Erfindung - Lena Gercke begeistert

Chrostoph Kleber und Edna Kleber-Belizario konnten die Experten Jury um Lena Gercke, Joko Winterscheidt und Hans-Jürgen-Moog auf Anhieb überzeugen. „Unser Material besteht tatsächlich nicht aus Erdöl, sondern wird aus Holz-Hackschnitzeln gewonnen. Wenn der Beutel in ein Gewässer gelangen sollte, geht davon keine Gefahr aus. In wenigen Sekunden wird das Material weich und kann problemlos von Tieren wie Fischen oder auch Menschen gegessen werden. Es zersetzt sich im Wasser und im Magen“, erklärt Erfinder Kleber der staunenden Jury.

Erfindung aus Bayern begeistert Pro-Sieben-Jury: Das Ding des Jahres

Für Jury-Mitglied Lena Gercke, die auch schwanger Sport treibt*, war die Erfindung in der Tat das, was die Menschheit im Moment braucht. „Wir stehen am Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Menschheit erstickt im Müll. Fast alle Verpackungen heutzutage bestehen aus Plastik. Diese Erfindung muss massentauglich gemacht werden!“ Und auch ihr Jurykollege Joko Winterscheid, von dem ein Magazin-Foto im Moment viral geht, war nicht weniger begeistert: "Das Ding muss in die Massenproduktion".

Wasserburger Paar bringt Jury und Publikum auf ProSieben zum Staunen

Das Publikum, das ebenfalls für Erfindungen abstimmen darf, war ebenso hellauf begeistert. Mit satten 67 Prozent der Stimmen, was im Übrigen einen Abstimmungsrekord bedeutet, konnten sich die Wasserburger gegen die restlichen Erfinden durchsetzen. Damit ist das Ehepaar im Finale bei „Das Ding des Jahres“ dabei. Der Gewinner darf sich dort über 100.000 Euro freuen.

---

