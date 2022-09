Privatflugzeug stürzt in die Ostsee – Bundeswehr-Jets steigen auf

Von: Johannes Nuß

Eine Cessna ist mit vier Personen an Bord über der Ostsee abgestürzt. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Eine Cessna ist Sonntag gegen 19:35 Uhr in die Ostsee gestürzt. Zuvor irrte das Flugzeug ohne Kontakt durch Europa, nachdem es im spanischen Jerez gestartet war.

Jerez/Köln – Eine Cessna ist am Sonntag auf dem Weg vom spanischen Jerez nach Köln in die Ostsee gestürzt. Wie die Bild-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe unter Berufung auf die schwedische Küstenwache berichtet, sollen an Bord vier Personen gewesen sein. Zuvor war der Kontakt zu der Maschine kurz hinter der spanischen Grenze abgerissen

Geisterflug durch halb Europa: Cessna stürzt vor baltischer Küste in Ostsee – Bundeswehr-Jets steigen auf

Wie es in dem Bericht heißt, soll die Maschine auf dem Weg nach Köln gewesen sein. Wie sie allerdings über die Ostsee kam und dort abstürzte, sei bislang noch unklar.

Nachdem der Kontakt zur Maschine, bei der es sich um eine Cessna handeln soll, abbrach, flog das Flugzeug laut Flightradar geradeaus über Frankreich hinweg. Weil kein Kontakt zu der Cessna aufgenommen werden konnte, stieg schließlich im mecklenburgischen Rostock-Laage mindestens ein Tornado der Bundeswehr auf. Es konnten allerdings laut Bild keinerlei Informationen gewonnen werden, dänische F16-Kampfjets übernahmen schließlich die Begleitung.

Geisterflug durch halb Europa: Cessna stürzt gegen 19:35 Uhr vor baltischer Küste in die Ostsee

Hinter Rügen bog das Flugzeug ab und machte einen Schlenker in Richtung Lettland. Eine halbe Stunde vor dem Absturz flog das Flugzeug weiterhin über der Ostsee, bevor es kurz vor der baltischen Küste gegen 19:35 Uhr anfing zu sinken und schließlich ins Wasser stürzte.

Wie die Bild unter Berufung auf die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtet, sollen an Bord der Cessna vier Personen gewesen sein. Die Küstenwache in Schweden ist alarmiert, Rettungskräfte befinden sich auf dem Weg zur Absturzstelle.