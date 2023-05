„Hochaggressive Paparazzi“: Harry und Meghan mit „katastrophaler Verfolgungsjagd“ in New York

Von: Yannick Hanke

Laut einem Pressesprecher sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York an einer „katastrophalen Verfolgungsjagd“ involviert gewesen sein. © imago/Archivbild

Vom Royal zum Raser? Laut einem Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan war das Promi-Paar in eine heikle Verfolgungsjagd mit Paparazzi in New York verwickelt.

New York – Neigt Prinz Harry etwa zu einem Bleifuß? Eine Vermutung, die durch ein Statement des Pressesprechers von Prinz Harry und Herzogin Meghan naheliegen könnte. Denn wie es heißt, sollen die beiden in New York von Paparazzi verfolgt worden sein. Um diese abzuschütteln, hätte sich eine zweistündige Verfolgungsjagd entwickelt, so der Sprecher.

Laut Pressesprecher: Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen in Verfolgungsjagd verwickelt gewesen sein

„Letzte Nacht waren der Herzog und die Herzogin von Sussex und Miss Ragland in eine beinahe katastrophale Verfolgungsjagd durch eine Reihe von hochaggressiven Paparazzi involviert“, heißt es im entsprechenden Statement, das sich auch auf Twitter wiederfindet.

Die Verfolgung, in der Harry und Meghan involviert gewesen sein sollen, hätte „zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Autofahrern, Fußgängern und zwei NYPD-Beamten“ geführt, heißt es weiter.

Zusammen mit Doria Ragland, der Mutter von Meghan, hätte das prominente Paar eine Preisverleihung im Ziegfeld Ballroom in Manhattan besucht. Diese hätte das Trio über den Hintereingang durch eine Autovermietung betreten – und auf diesem Wege auch wieder verlassen. Womöglich, um den Paparazzi vor dem Haupteingang zu entgehen.(han)