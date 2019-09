24-Jähriger prallt gegen Audi – ein Detail hätte den Unfall verhindern können

Im westfälischen Porta Westfalica kam es am vergangenen Samstag zu einem schweren Unfall. Ein 24-Jähriger wollte an einer Kreuzung zur B482 nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem Audi zusammen. Die Polizei erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den jungen Mann.

Minden/Porta Westfalica – An der Kreuzung B482/An der Pforte ereignete sich am Samstag ein heftiger Verkehrsunfall, wie owl24.de* berichtet. Gegen 1 Uhr war eine 38-Jährige aus Porta Westfalica mit ihrem Audi auf der besagten Bundesstraße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Hausberge. Zeitgleich befand sich ein 24-Jähriger mit seinem Wagen auf der Straße An der Pforte und wollte nach links auf die B482 abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es plötzlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei einem anderen Unfall in Rahden im Raum Minden-Lübbecke überschlug sich kürzlich ein 20_jähriger mehrfach mit seinem Wagen, mit verheerenden Folgen, wie owl24.de* berichtet.

NRW: Nach Unfall in Porta Westfalica: Polizei Minden erhebt schwere Vorwürfe

Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschleudert. Bei der Kollision wurde die Frau aus Porta Westfalica sowie ihre Beifahrerin verletzt. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein Klinikum nach Minden gebracht werden. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Doch ein Detail hätte das Unglück verhindern können.

+ Der Audi der Frau aus Porta Westfalica wurde ebenfalls stark beschädigt. © Polizei Minden-Lübbecke

Nach dem Unfall stellten die Ermittler fest, dass der junge Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei Minden seinen Führerschein. Beide Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Porta Westfalica kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Wegen Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden.

