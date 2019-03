Porsche-Fahrer rast völlig rücksichtslos durch München - und präsentiert unglaubliche Ausrede

Er war viel zu schnell unterwegs. Als die Polizei in München einen Porsche-Fahrer aufhielt, tischte der den Beamten eine dreiste Geschichte auf.

München - Am Sonntag, 03.03.2019, gegen 02.50 Uhr, fiel einer zivilen Streife der Münchner Verkehrspolizei ein Porsche auf, der die Landshuter Allee mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Mit Hilfe eines Videomesssystems konnte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 128 km/h errechnet werden. Erlaubt sind in diesem Bereich der Landshuter Allee 50 km/h.

Aufgrund der späten Uhrzeit und des damit verbundenen geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Bei der anschließenden Kontrolle war sich der 21-jährige Fahrer keiner Schuld bewusst und gab an, dass er lediglich 60 km/h gefahren sei.

Porsche-Fahrer brettert durch München - Polizei warnt Raser

Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Geldbuße von 1.365 Euro, zwei Punkten im Verkehrszentralregister sowie mit einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.

Am Samstag hielt die Polizei in München ein weiterer brisanter Einsatz in Atem. In seinem Garten hatte ein Mann ein verdächtiges Geräusch gehört - kurz darauf kam es zu einer spektakulären Verfolgungsjagd. Eine eher kuriose Meldung gab es zum Flughafen in der Landeshauptstadt, wie tz.de* berichtet.

Video: Porsche-Fahrer bleibt in frisch geteerter Straße stecken

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.