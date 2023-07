Riesen-Wirbel in Bayern: User schimpfen über „Pornografie in der Kirche“ – Ausstellung mit expliziten Bildern

Von: Felix Herz

Teilen

Mit teils expliziten Bildern sorgte die Ausstellung „Jesus liebt“ in der Nürnberger Egidienkirche für reichlich Wirbel. © Screenshot csdnuernberg / Instagram / Screenshot St. Egidien - Egidienkirche Nürnberg / Facebook / Merkur-Montage

Die Ausstellung „Jesus liebt“, die teils explizite homosexuelle Darstellungen enthielt, brachte der Egidienkirche heftige Kritik ein. Nun schließt sie.

Nürnberg – Kirchen-Chaos in Nürnberg: Die evangelische Egidienkirche Nürnberg steht derzeit heftig in der Kritik. Grund dafür ist die Ausstellung „Jesus liebt“ des Regisseurs Rosa von Praunheim. Sie enthielt teils explizite sexuelle Darstellungen aus der Lesben- und Schwulen-Szene. Nun schließt die Kirche vorübergehend ihre Pforten.

Nach teils massiver Kritik an der Ausstellung „Jesus liebt“, die teils explizite sexuelle Darstellung beinhaltete, schließt die Nürnberger Egidienkirche vorübergehend ihre Pforten. © Screenshot csdnuernberg / Instagram / Screenshot St. Egidien - Egidienkirche Nürnberg / Facebook / Merkur-Montage

„Jesus liebt“-Ausstellung in Nürnberg mit teils explizit sexuellen Darstellungen

Was ist passiert? Die Egidienkirche in Nürnberg hat im Rahmen des Nürnberger Christopher Street Days eine Ausstellung gezeigt. Sie trug den Namen „Jesus liebt“ und zeigte Bilder des Regisseurs Rosa von Praunheim. Der mittlerweile 80-Jährige gilt als einer der Wegbereiter der politischen Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland.

Der Flyer zur Ausstellung lieferte dann bereits einen Vorgeschmack auf die teils expliziten sexuellen Darstellungen der Ausstellung. Unter anderem würden „Männerpaare, die in großer Selbstverständlichkeit Leib, Liebe und Sexualität als lebens- und lustspendende Daseinskräfte ‚zurückerobert‘ oder nie verloren haben“ gezeigt.

Drei Werke wurden dabei aufgrund „der explizit gezeigten sexuellen Aktivitäten, in einen geschützten Bereich hinter den Paravent platziert“. Sie haben unter anderem die Titel „Der Papst träumt von der Liebe“ und „Ficken für den Frieden“.

Massive Kritik an „Jesus liebt“-Ausstellung in Nünberger Kirche: „Eine Schande“

Bei der sowieso eher heiklen Themenlage rund um Homosexualität und Sexualität im Allgemeinen im Zusammenhang mit der Kirche zog die Ausstellung wenig überraschend binnen kürzester Zeit teils heftige Kritik auf sich. Daher gab die Egidienkirche auf der eigenen Homepage und auf Facebook bekannt, die Kirche vorübergehend zu schließen. In einem Zettel an der Tür heißt es: „Aufgrund der öffentlichen und internen Reaktionen auf unsere Ausstellung, treten wir als Gemeinde in einen Prozess der Klärung ein, wie ein produktiver Umgang mit der Situation aussehen könnte. Solange bleibt die Kirche geschlossen.“

Ein Foto des Zettels wurde auch auf Facebook geteilt. Und in den begleitenden Kommentaren machten sich zahlreiche Nutzer Luft über die Bilder der Ausstellung. „Diese Kirche ist eine Schande für Nürnberg. Pornografie in der Kirche. Widerlich!“, schreibt zum Beispiel eine Userin. „Diese Vereinigung hat mit dem Wort Gottes, der frohen Botschaft und dem Fundament unserer Kultur und Zivilisation nichts mehr zu tun, sondern verachtet, verspottet und bekämpft sie“, schreibt ein weiterer Nutzer.

Doch es gab auch Lob für die Ausstellung. So schrieb eine Userin: „Das Egidienkirchenteam und der Kulturpfarrer Thomas Zeitler betreiben eine hochinteressante, manchmal provokante, oft tiefsinnige Kulturpolitik. Vielen Dank dafür!“

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

„Austausch, auch wenn wir nicht einer Meinung sind“ – Kirche kommentiert Entscheidung

Die Egidienkirche selbst begründet die Entscheidung, nun vorübergehend zu schließen, mit der Kritik an der Ausstellung, die man ernst nehme. In einem Statement auf der Website heißt es vom geschäftsführenden Pfarrer des Kirchenvorstands, Martin Brons:

„Wir stellen uns der Aufgabe, die entstandenen Verletzungen, die einzelne Bilder ausgelöst haben, ernst zu nehmen. Zugleich ist es auch unsere Aufgabe, in der weltoffenen Kulturkirche St. Egidien gesellschaftspolitisch und religiös herausfordernden künstlerischen Positionen Raum zu geben.“

Zum Grund für die Ausstellung in der Kirche äußerte sich auch der Förderverein des Nürnberger CSDs, der am Mittwoch, 26. Juli, sagte: „Wir halten diese Ausstellung für eine großartige Möglichkeit, um mit Menschen in Austausch zu treten, auch wenn wir nicht einer Meinung sind.“ Schon vor der Ausstellung seien Verein wie Pfarrer klar gewesen, dass die Bilder auch provozieren würden – man habe aber die Auseinandersetzung mit Homosexualität fördern wollen.

Abschließend ergänzte der Förderverein des CSD, dass man die Entscheidung der Kirche respektiere. Gleichzeitig hoffe man, dass die vorübergehende Schließung auch wieder ende, und mahnt: „Eine dauerhafte Schließung würde ein ernsthaftes Bekenntnis zu einer Kulturkirche und der Öffnung der evangelischen Kirche in Frage queerer Lebensentwürfe infrage stellen.“ Die Entscheidung der Egidienkirche, wie man mit dem Thema nun umgeht, wird also von vielerlei Seiten mit Spannung erwartet. (fhz)

Zwei Oscar-Gewinner, eine Grammy-Preisträgerin und ein Twilight-Star: Vier Promis mit Wurzeln in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.