Polizei stoppt bewaffneten Mann in Rostock mit Schüssen

Von: Elias Bartl

In Rostock hat die Polizei auf einen Mann geschossen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Polizei hat nach ersten eigenen Angaben in Rostock einen mit einem Messer bewaffneten Mann mit einem oder mehreren Schüssen gestoppt.

Rostock - In Rostock hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, durch einen oder mehrere Schüsse gestoppt. Laut einer Polizeisprecherin soll der Tatverdächtige am Dienstag im Stadtteil Evershagen mindestens einen Bewohner eines Hochhauses bedroht und auch Polizeibeamte angegriffen haben. Der Mann habe sich zeitweise in seine Wohnung zurückgezogen, woraufhin die Polizei das Gebiet abgesperrt habe. Später habe er die Wohnung verlassen und die Polizisten erneut mit dem Messer bedroht, ohne auf die Ansprache der Polizei zu reagieren. Die Beamten hätten daraufhin ihre Schusswaffen eingesetzt. Der Mann wurde verletzt, aber ansprechbar in ein Krankenhaus gebracht.

Die vorliegenden Informationen sind vorläufig. Weitere Einzelheiten sollen folgen. Die Polizei teilte über Twitter mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.