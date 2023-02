Polizei gibt Entwarnung: Abriegelung des Kölner Hauptbahnhofs aufgehoben – Bahn-Chaos nach Fund von Gegenstand

Symbolbild: Der Hauptbahnhof in Köln wurde von der Polizei abgesperrt. © IMAGO/Maximilian Koch

Wegen eines möglicherweise gefährlichen Gegenstandes hat die Polizei den Kölner Hauptbahnhof abgesperrt.

Update vom 23. Februar, 19:27 Uhr: Die Polizei hat mittlerweile Entwarnung gegeben. Bundespolizeisprecher Christian Tiemann, erklärte gegenüber Express.de, dass der Einsatz sei gegen 18.45 Uhr beendet wurde. Der Gegenstand habe sich anch einer Überprüfung als ungefährlich herausgestellt.

Die Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs sorgte für Chaos im Bahnbetrieb gesorgt. Mehrere Zugverbindungen verschoben werden. Die KVB-Linien 16 und 18 sowie die S6, S11, S12, S19 und RB25 waren laut Express.de betroffen.

Polizei riegelt Kölner Hauptbahnhof ab – Möglicher gefährlicher „Gegenstand“ wird geprüft

Erstmeldung vom 23. Februar 2023:

Köln – Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag Bereiche am Kölner Hauptbahnhof abgesperrt. Grund sei ein „Gegenstand“, den man „nicht klar zuordnen“ könne, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. „Wir haben entsprechend Kräfte momentan vor Ort“, fügte der Sprecher hinzu. Sie seien damit befasst, eine mögliche „Gefährlichkeit“ des Gegenstandes auszuschließen. Um was es sich genau handelte, war zunächst unklar.

Die Bahn twitterte, dass es einen Polizeieinsatz im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs gebe. „Streckenabschnitt gesperrt. Züge warten an geeigneten Bahnhöfen“, hieß es in dem Tweet. Verspätungen und Teilausfälle seien möglich.

