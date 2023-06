Explosion in Einfamilienhaus: Mutter und zwei Söhne schwerverletzt

Von: Bjarne Kommnick

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen in einer Straße mit Einfamilienhäusern. Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Kerpen-Blatzheim westlich von Köln sind fünf Menschen verletzt worden. © Vincent Kempf/dpa

In Kerpen ist es zu einer Explosion mit fünf Verletzten gekommen. Das Unglück hat sich laut Angaben der Polizei beim Kochen ereignet.

Kerpen – In der nordrhein-westfälischen Kerpen im Stadtteil Blatzheim ist es am Montag (26. Juni) zu einer Explosion mit fünf Verletzen gekommen, wie eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis in einer Pressemitteilung erklärt hatte. Demnach soll sich der Vorfall laut Angaben der Polizei beim Kochen in einem Einfamilienhaus ereignet haben.

Stadt Kerpen Einwohner 67.239 (31. Dez. 2022) Fläche 113,96 Quadratkilometer Bundesland Nordrhein-Westfalen

Explosion in Einfamilienhaus: Mutter und Söhne schwerverletzt – Vater und weiteres Kind leicht

Eine 35-jährige Bewohnerin des Hauses sowie zwei ihrer Söhne hätten sich bei dem Unglück schwerverletzt. Beide Kinder, die laut Informationen der Polizei drei und acht Jahre alt sein sollen, wurden demnach mit einem Rettungshelikopter in ein die Kinderklinik in der Amsterdamer Straße in Köln gebracht. Die Mutter hingegen sei mit einem Krankenwagen in das Klinikum nach Köln-Merheim gebracht worden.

Der Vater der Kinder sowie ein weiterer Sohn des Paares haben sich laut der Sprecherin leicht verletzt. Die Polizei sei nun auf der Suche nach der Ursache für die Explosion. Bislang sei unklar, wie es dazu kommen konnte. Gegen 17:00 Uhr seien mehrere Anrufe auf einmal bei den Einsatzkräften eingegangen.

Stichflamme nach Explosion beim Kochen

Laut den Angaben der Polizei sei es in der Küche, in der die Familie gerade das Essen zubereitet habe, in jedem Fall zu einer Stichflamme gekommen. Insbesondere sei es dabei zu Brandverletzungen gekommen. Eine mögliche Ursache der Verpuffung könne demnach der Backofen gewesen sein.

Zeitweise hätten die Beamten aufgrund des Unfalls die anliegende Kreisstraße gesperrt. Durch die Druckwelle der Explosion seien mehrere Fenster in der unmittelbaren Umgebung zu Bruch gekommen. Ein größeres Feuer sei jedoch nicht entstanden, weshalb die Feuerwehrkräfte keine großen Löscharbeiten zu vollziehen gehabt hätten.