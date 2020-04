Coronavirus in Heilbronn: Polizei kontrolliert verstärkt - harte Strafen drohen

Auch in Heilbronn soll am Wochenende mehr kontrolliert werden.

Im Kampf gegen das Coronavirus gilt ein Kontaktverbot. Dessen Einhaltung will die Polizei in Heilbronn scharf kontrollieren.

Wie in den meisten Bundesländern gilt auch in Baden-Württemberg im Rahmen der Corona-Verordnung ein Kontaktverbot. Wie die Heilbronner Polizei betont, halten sich die allermeisten auch daran. Allerdings soll das Wetter am Wochenende besonders schön werden.

Für viele sicher eine Verlockung das Haus zu verlassen. Damit sich die Bürger jedoch trotzdem an die Regeln halten, weitete die Heilbronner Polizei am Wochenende ihre Kotrollen aus. Wie echo24.de* berichtet stehen dabei unter anderem Parks im Fokus. Doch auch anderen Orten wird man die Polizei öfters antreffen.

