Brand in Recyclingbetrieb in Hatten - Fenster und Türen geschlossen halten

A28-Abfahrt Hatten gesperrt

+ Wegen des Brandes in Hatten wurde die A28 gesperrt (Symbolbild)

Zu einem Brand ist es am Dienstagmorgen auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Hatten-Munderloh gekommen. Der Feuerwehr ist gegen 6.15 Uhr gemeldet worden, dass Paletten in Brand stehen.