Festnahme eskaliert: Verdächtiger fährt bei der Flucht in den Gegenverkehr und gibt Vollgas - Polizist stirbt

Hamburger Polizist stirbt: Bei einer Festnahme Ende Februar war er angefahren worden. Der Täter sitzt in Haft - Kollegen auf Twitter in Trauer.

Ein 57-Jähriger Polizist aus Hamburg erliegt seinen Verletzungen - deutschlandweit trauern Kollegen.

erliegt seinen Verletzungen - deutschlandweit trauern Kollegen. Er war Ende Februar bei einer Festnahme angefahren worden.

angefahren worden. Der 29-jährige Täter ist in Haft.

Hamburg - Ein 57-jähriger Polizist, der Ende Februar bei einer Festnahme angefahren wurde, ist jetzt seinen Verletzungen erlegen - so schreibt die Polizei Hamburg auf Twitter.

Letzte Woche wurde ein Ermittler des LKA 23 (Personen- und Zielfahndung) bei einem Einsatz schwer verletzt.

Vergangene Nacht erlag unser Kollege seinen Verletzungen.

Wir sind erschüttert und traurig.

Seiner Familie und Freunden sprechen wir unser tiefes Beileid und Mitgefühl aus.

Gemeinsam mit einem Kollegen wollte der Polizist Ende Februar einen gesuchten Mann festnehmen. Die beiden Kollegen waren als Zivilfahnder im Einsatz. Der Kollege des Verstorbenen sei laut Polizeiangaben im Auto des Festzunehmenden gesessen, als dieser plötzlich Gas gab, in Richtung Gegenverkehr fuhr und versuchte, zu fliehen. Dabei sei der 57-Jährige schwer verletzt worden, sein Kollege leicht verletzt.

Bilder vom Tatort zeigen zwei schwer beschädigte Autos - denn als der 29-Jährige frontal auf das Auto der Polizisten stieß, habe er nicht etwa angehalten, sondern das Auto der Zivilfahnder noch etwa elf Meter weit geschoben.

Hamburg: Festnahme eskaliert - Verdächtiger fährt bei der Flucht in den Gegenverkehr und gibt Vollgas

Wie Bild.de schreibt, lag der 57-Jährige seitdem im Koma im Hamburger Krankenhaus UKE, am frühen Mittwochmorgen sei er dort verstorben.

Auf Twitter erhalten die Polizeikollegen, Familie und Freunde viele Beileidsbekundungen - darunter sind auch Kollegen aus ganz Deutschland - etwa Bremen oder Hessen - die über ihre privaten Twitterkonten oder die offiziellen Accounts der Polizei ihre Solidarität und ihr Beileid aussprechen

„Wir haben am Morgen Haftbefehl wegenKörperverletzung mit Todesfolge beantragt“, sagte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Der 29-Jährige wurde festgenommen und sitzt in Haft. Laut § 227 des Strafgesetzbuches liegt das Strafmaß für Körperverletzung mit Todesfolge „nicht unter drei Jahren“ - bis zu zehn Jahre sieht das Strafgesetzbuch vor.

