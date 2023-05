Polizei findet gefährliche Schildkröte in Hessen

Rund 40 Zentimeter lang ist die Schnappschildkröte, die die Polizei in Gelnhausen gefunden hat. © Tierklinik Gelnhausen

Eine besonders ungewöhnliche Tierrettung hat die Polizei kürzlich bei Gelnhausen in Hessen erlebt: Hier fanden die Beamten eine Amerikanische Schnappschildkröte. Was mit dem Tier passiert ist, erfahren Sie hier:

Gelnhausen - „Eigentlich schien es am Dienstag (9. Mai) ein ganz normaler Anruf von der Polizei Gelnhausen zu sein, eine gefundene und gesicherte Wasserschildkröte soll nun zu uns gebracht werden“, schreibt die Tierklinik im Gelnhausener Tierzentrum im Main-Kinzig-Kreis auf ihrer Facebook-Seite.

Wie die Polizei die Schnappschildkröte einfing, darüber berichtet fuldaerzeitung.de.

Was die Polizei in der Nähe eines Klärwerkes am Wegrand fand, war jedoch keine gewöhnliche Wasserschildkröte, sondern eine Amerikanische Schnappschildkröte. „Ein erfahrener Beamter erkannte das Tier sofort“, sagt ein Polizeisprecher gegenüber fuldaerzeitung.de. Schnappschildkröten haben eine enorme Beißkraft und sind deshalb gefährlich.