Selbst die Polizei kann es nicht fassen: Autofahrer irrt im Blindflug über die Bundesstraße und baut Unfall

Von: Jana Ballweber

Die Polizei vermutet Alkohol oder Drogen bei einem Autofahrer, der wie wild von Gießen nach Marburg brauste. Doch der wahre Grund für seine Irrfahrt war ein anderer.

Gießen/Marburg - Manchmal ist selbst die Polizei ratlos. „Unglaublich aber wahr“ schreibt das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer Pressemitteilung über einen Autofahrer, der am Freitag, 16. Dezember, gegen 7.20 Uhr morgens auf sich aufmerksam gemacht hat.

Gleich mehrere Notrufe habe die Polizei zur Irrfahrt des 71-jährigen Mannes erhalten. Kein Wunder: Mit seinem dunklen Wagen sei der Mann über die B3 von Gießen nach Marburg gefahren. Ab dem Gießener Nordkreuz fiel er dann mit seiner unkonventionellen Fahrweise auf.

Polizei erwischt Autofahrer, der im Blindflug über die B3 von Gießen nach Marburg irrt

In starken Schlangenlinien sei er unterwegs gewesen, so die Polizei. Dabei habe er mal einen Grünstreifen, mal den Fuß einer Warnbake mitgenommen. Auch die Leitplanke hätte der Autofahrer fast erwischt.

Bis zur Ausfahrt an der Anschlussstelle Marburg-Süd sei der Mann gleichzeitig auf beiden Fahrspuren gefahren. Als er die Abfahrt erreichte, glaubten die Zeugen ihren Augen kaum: Für sie habe es so ausgesehen, als wolle der Mann wenden und in die Gegenrichtung weiterfahren.

Polizei kann Auffahrunfall in Marburg nicht mehr verhindern

Stattdessen sei er dann doch weiter über die Südspange in Richtung Cappel gefahren. Kurz bevor man den Mann habe kontrollieren können, passierte es dann. In der Beltershäuser Straße fuhr der Fahrer mit seinem Wagen auf ein vorausfahrendes Auto auf und verletzte dessen Fahrer leicht. Beide Autos erlitten Schäden.

An der Kreuzung Beltershäuser Straße/Cappeler Straße/Umgehungsstraße kam es daraufhin zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei vermutete zunächst, dass der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs gewesen sei. Doch das war nicht der Grund für seine wilde Fahrerei, so die Polizei.

Polizei fassungslos: Autofahrer konnte wegen fehlendem Scheibenwischwasser beim Fahren nichts sehen

Der Mann habe durch seine Frontscheibe schlicht nichts sehen können und sei im Blindflug unterwegs gewesen. Das Wasser für die Scheibenwischanlage habe entweder ganz gefehlt oder sei eingefroren gewesen, vermuten die Beamten.

Sie sind nun auf der Suche nach möglichen weiteren Geschädigten. Wem das Auto am Freitagmorgen zwischen 7 Uhr und 7.20 Uhr noch aufgefallen und/oder durch den Fahrer geschädigte worden sei, kann sich telefonisch unter 06421/4060 an die Polizei Marburg wenden.

Erst vor einer knappen Woche waren bei einem Autounfall in Gießen zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Jana Ballweber)