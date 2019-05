Mit diesen Fotos: NRW-Polizei fahndet nach zwei mutmaßlichen Kinderschändern

Die Polizei Gütersloh sucht nun nach gleich zwei mutmaßlichen Kinderschändern. Die beiden sollen sich schwerer Taten schuldig gemacht haben.

Gütersloh - Es ist eine unfassbare Tat, die nun offenbar auf einem USB-Stick dokumentiert in einem Wald bei Halle in Westfalen gefunden wurde. Die Polizei Gütersloh sucht nun nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, sich des Kindesmissbrauchs schuldig gemacht zu haben. Der Mann habe in einem Wald seine Tasche zurückgelassen, darin ein USB-Stick mit dem strafbaren Inhalt.

Polizei Gütersloh veröffentlicht Fotos - wer kennt diesen Mann?

Wie die Polizei am Freitag selbst bekannt gab, wurden auf der Micro SD-Karte kinderpornografische Dateien gefunden. Unter anderem vom Tatverdächtigen mit einer GoPro selbst gedrehte Filme, auch der unbekannte Mann selbst ist in den Videos zu sehen. „Darüber hinaus gibt es Filmsequenzen auf denen ein sexueller Missbrauch gefilmt wurde“, erklärt die Polizei in einer offiziellen Mitteilung. Die Tatzeit wird auf den 20. bzw. 21. August 2018 datiert.

+ Wer kennt diesen Mann? © Polizei Gütersloh Wie eine Polizeisprecherin am Freitag veröffentlichte, sei der Mann mit einem schwarzen E-Bike der Marke Kalkhoff, Farbe schwarz, unterwegs. Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben?

+ Dieser Mann wird gesucht. © Polizei Gütersloh

Hinweise und Informationen zur Identität des noch unbekannten Mannes an die Polizei Gütersloh unter Tel.: 05241/869-0 oder E-Mail: poststelle.guetersloh@polizei.nrw.de.

Polizei Recklinghausen sucht ebenfalls nach einem unbekannten Mann

Zu mehreren sexuellen Übergriffen kam es mit einem ebenfalls noch unbekannten Mann aus Marl. Die sexuellen Übergriffe hätten bereits 2012 und 2013 stattgefunden. Seine Opfer, zwei Mädchen, sollen waren damals erst acht bzw. neun Jahre alt. „Der Tatverdächtige war zur Tatzeit mit der Mutter befreundet, die in Marl lebte. Die Taten ereigneten sich in Abwesenheit der Mutter in deren Wohnung“, erklärt die Polizei in einer offiziellen Mitteilung. Der sexuelle Übergriff auf die beiden Mädchen wurde jedoch erst Ende 2018 bekannt.

Die Mutter der beiden Opfer sei bereits vor einigen Jahren gestorben, deshalb liegen zum Tatverdächtigen keine weiteren näheren Informationen vor. Das von der Polizei veröffentlichte Foto stammt aus dem Jahr 2012 oder 2013. Die Ermittler weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich das Aussehen des dringend Tatverdächtigen mittlerweile verändert haben kann.

+ Auch dieser unbekannte Mann wird von der Polizei in NRW gesucht. © Polizei Recklinghausen

