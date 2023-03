Rebecca Reusch seit vier Jahren vermisst: Polizei sucht nach diesen Gegenständen

Von: Stella Henrich

Vor vier Jahren, am 18. Februar 2019, verschwand Rebecca Reusch in Berlin-Neukölln. Was ist mit der damals 15-jährigen Rebecca Reusch passiert?

Berlin - Ein weißer Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Rap Monster“ und eine große, beige-rosafarbene Handtasche geben der Polizei im Fall der vermissten Rebecca Reusch noch immer Rätsel auf. Die Kleidungsstücke des lebenslustigen Mädchens, wie sie von ihrer Familie und Freunde stets beschrieben wird, fehlen noch immer. Auch ein schwarz-weißer Sportschuh und ein roter Rucksack der Marke Vans sowie eine Fleecedecke in der Farbe Magenta sind weiterhin verschwunden.

Diese vier Gegenstände fehlen seit dem Verschwinden der damals 15-jährigen Rebecca. © Polizei Berlin

Seit nun exakt vier Jahren ist die damals 15 Jahre alte Jugendliche verschwunden. Der Fall gibt der Berliner Mordkommission nach wie vor Rätsel auf. Was ist mit der jungen Schülerin aus dem Stadtteil Britz im Bezirk Berlin-Neukölln passiert? Ist sie Opfer eines Verbrechens geworden? Die junge Frau, die inzwischen 19 Jahre alt sein müsste, hat sich nie wieder bei ihrer Familie oder Freunden gemeldet. Kurz vor dem Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sich die Schülerin ihre Haare abschneiden lassen. Diese Bilder wurden bislang aber nicht veröffentlicht. Die meisten Fotos in den Medien zeigen sie mit Hochsteckfrisur und Dutt, berichtet merkur.de.

Von Rebecca Reusch (15) fehlt seit dem 18. Februar 2019 jede Spur. Ihre Schwester hat diese Fotos auf Instagram veröffentlicht. © Screenshot Instagram Viiiivaaa_

Der Fall Rebecca Reusch Rebecca verschwand am 18. Februar 2019 im Stadtteil Britz im Bezirk Berlin-Neukölln. Bis heute ist sie weder lebend noch tot aufgefunden worden. Seit ihrem Verschwinden ermittelt eine Mordkommission im Berliner Landeskriminalamt (LKA). Unter Verdacht steht weiterhin der Schwager der vermissten Rebecca. Die Staatsanwaltschaft stellte hierzu im Jahr 2020 fest: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Sämtliche Alternativgeschehen (…) können wir nach den Ermittlungen ausschließen. Für ein freiwilliges Verlassen der häuslichen Umgebung gibt es überhaupt keine Hinweise.“ Bislang gibt es aber nach Angaben des Anwalts der Familie keine Beweise dafür. Mord verjährt nicht und auch in Vermisstenfällen werden die Akten nicht endgültig geschlossen. Ihre Familie klammert sich nach wie vor an die Hoffnung, Rebecca könnte noch am Leben sein. Merkur.de berichtete bereits im vergangenen Jahr zum dritten Jahrestag des Verschwindens der Schülerin. Ihre Familie ließ bislang nichts unversucht, nach Rebecca mithilfe von Medien und einer TV-Doku zu suchen. Zeugenhinweise – wie die, dass Rebecca auf Teneriffa sowie in einem Einkaufshaus in Krakau gesehen worden sei – führten allerdings bislang ins Leere.

Vermisste Rebecca seit vier Jahren verschwunden: Polizei sucht nach wie vor nach Gegenständen

Anlässlich ihres vierjährigen Verschwindens hat die Polizei nun alle gesuchten Gegenstände aufgelistet und sich damit an die Öffentlichkeit gewandt.

Auch dieser auffällige Kapuzenpullover mit dem Aufdruck „Rap Monster 94“ der Band BTS wird vermisst. (Symbolbild) © Polizei Berlin

Wer etwas zu den Gegenständen sagen kann, den bittet die Mordkommission des Berliner LKA um Hinweise per E-Mail an lka113-hinweis@polizei.berlin.de oder unter der telefonischen Rufnummer 030 - 4664 911333. Zeugen können sich aber auch über die Internetwache oder jede andere Dienststelle der Polizei wenden.