Stuttgart: Politiker von den Grünen wird in Star-Wars-Kostüm beigesetzt - seine DNA wird ins All geschossen

Sein letzter Wunsch

Der Stuttgarter Politiker Aytekin Celik verstarb am 27.07.2020 nach langem Krebsleiden. Als Star-Wars-Fan war sein letzter Wunsch im Kostüm von Obi-Wan Kenobi beigesetzt zu werden. Seine DNA wird in einer Kapsel mit einer Rakete ins All geschossen.

Schon als kleiner Junge entdeckte Aytekin Celik seine Liebe zu den Star-Wars-Filmen. Am vergangenen Montag verstarb der Grünen-Politiker. Beerdigt werden soll er in einem Kostüm von Obi-Wan Kenobi. Seine DNA soll 2022 ins All geschossen werden.