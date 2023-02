„Polar-Märchen“ – Wetter-Experte über unseriöse Vorhersagen

Von: Pauline Wyderka

Für den Februar überschlagen sich seit Wochen die Schlagzeilen mit Vorhersagen eines arktischen Winters. Doch der blieb bisher aus. Lesen Sie hier, was dran ist an den Extrem-Prognosen:

Arktischer Winter dies, Weltuntergang das. Seit Wochen jagt eine apokalyptische Schlagzeile die nächste. Doch wer in den vergangenen Tagen in Baden-Württemberg draußen war und durchaus frühlingshaftes Wetter erlebte, dürfte sich aktuell schwer wundern. Wann kommt denn nun der arktische Winter? Eine tickende Zeitbombe oder alles Fake News?

HEIDELBERG24 verrät, was Wetter-Experten zu Extrem-Prognosen wie dem arktischen Winter zu sagen haben.

Als Meteorologe hat man es dieser Tage nicht unbedingt leicht. Davon weiß wetter.net-Experte Dominik Jung ein Liedchen zu singen. Seine Wissenschaft wird gerne missverstanden von den einen und missbraucht von den anderen. (paw)