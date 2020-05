„Es war grausam“: Mann rast mit Auto in Menschengruppe - Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl

Eine Aufnahme von Tatort in Pöcking - hier fuhr am Dienstag ein Auto in eine Menschengruppe.

In Pöcking am Starnberger See ist am Dienstag (26. Mai) ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei vermutet, dass die Tat absichtlich geschah.

In Pöcking hat ein Mann offenbar eine Attacke mit seinem Auto verübt.

Der 43-Jährige ist am Dienstagnachmittag (26. Mai) in eine Fußgängergruppe gefahren.

Unter den Opfern befand sich die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Update Mittwoch, 27. Mai, 13.25 Uhr: Die Staatsanwaltschaft München II hat mittlerweile Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 43-Jährigen beantragt. Das bestätigte eine Sprecherin gegenüber dem Starnberger Merkur. Über den Antrag solle noch am Mittwoch der Haftrichter entscheiden, sagte sie.

Update Mittwoch, 27. Mai, 9.55 Uhr: Nach dem dramatischen und wohl mitherbeigeführten, der sich am Dienstagabend inamereignet hat, ermittelt dieFürstenfeldbruck weiter zu den genauen Hintergründen des Geschehens.

Fest steht, dass ein 43-jähriger Deutscher mit seinem Auto in eine Menschengruppe gerast ist und dabei unter anderem seine Lebensgefährtin (23) sowie ein zweijähriges Kind verletzt hatte. Zudem sollen Nachbarn der Familie unter den Opfern gewesen sein. Der Fahrer soll zwar in München gemeldet sein, mit seiner Familie aber seit einiger Zeit in einem Haus in Pöcking leben. Dort soll es in letzter Zeit zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und seiner Freundin gekommen sein.

Neben den Opfern, die alle leicht bis mittelschwer verletzt wurden, verletzte sich auch der Täter selbst, als er kurz nach dem Vorfall auf gerader Strecke mit dem Auto gegen einen Baum prallte. "Der Fahrer war vor Ort ansprechbar, aber eine polizeiliche Vernehmung war noch nicht möglich", berichtet ein Polizeisprecher. Ob der Mann nach dem absichtlich herbeigeführten Unfall mit seiner Familie in Suizidabsicht gegen den Baum fuhr, ist demnach ebenfalls unklar.

Fest steht aber, dass der Vorfall auch deutlich schlimmer hätte enden können. "Es ist dem Glück zu verdanken, dass hier keiner schwerer verletzt oder getötet wurde", so der Polizeisprecher.

Mann rast mit Auto in Menschengruppe - neue Details über Hintergründe

Update 20.20 Uhr: Der Landkreis Starnberg steht unter Schock – mit einer solchen Tat hatte niemand gerechnet, schon gar nicht im beschaulichen Pöcking. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Attacke eines Autofahrers auf eine Fußgängergruppe eine Beziehungstat. Ein Mann (43), der offenbar erst seit Kurzem mit seiner Lebensgefährtin (23) und einem zweijährigen Kind an der Starnberger Straße im Norden Pöckings lebte, ist vor dem Mehrfamilienhaus nach Einschätzung der Polizei mit voller Absicht in die Gruppe gefahren und danach geflohen. Unter den Opfern befand sich auch die Lebensgefährtin. Fünf Menschen wurden verletzt, teilweise schwerer. Viele Fragen sind noch offen.

Pöcking: Autofahrer rast in Menschengruppe - Kind, Teenagerin und Gehbehinderte unter Opfern

Der 43-Jährige, offiziell wohl noch in München gemeldet, soll schon einige Zeit mit einem silbernen VW Golf an der Starnberger Straße auf und ab gefahren sein. Es ist eine eher ruhige Wohnstraße. Zeugen schien es, als warte er auf etwas. Als seine Lebensgefährtin erschien und offenbar mit einigen Nachbarn auf der Straße vor dem Haus sprach, raste der Mann auf die Gruppe zu und erfasste sie mit dem VW – so stellte sich der Vorfall am frühen Dienstagabend dar.

Unter den Verletzten – sie sind offenbar mit leichten bis mittelschweren Verletzungen davongekommen – sind direkte Nachbarn, darunter eine gehbehinderte Frau und deren 16-jährige Tochter sowie das zweijährige Kind. Alle kamen in Krankenhäuser. Mit Stand Dienstagabend (26. Mai) bestand bei keinem Opfer Lebensgefahr. Der 43-Jährige raste danach davon, offenbar Richtung Starnberg, wohl über die Westumfahrung nach Perchting und dann weiter Richtung Drößling. Auf einer langen Geraden krachte er mit dem VW frontal gegen einen einzeln stehenden Baum – ob absichtlich, ist unklar.

Pöcking: Auto-Attacke auf Freundin? Polizei ermittelt - „Mehrfaches Tötungsdelikt“?

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen, derzeit steht ein versuchtes mehrfaches Tötungsdelikt im Raum. „Das Motiv dürfte im persönlichen Umfeld liegen“, heißt es beim Polizeipräsidium. Zum genauen Motiv machte die Polizei aber keine Angaben, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Unbestätigten Aussagen zufolge hatte sich die Frau von dem 43-Jährigen getrennt, wobei eine Schwangerschaft eine Rolle gespielt haben könnte. Es habe Streit gegeben, wissen Anwohner.

Für Zeugen und Helfer war die Tat ein traumatisches Erlebnis. „Alle standen ziemlich unter Schock“, berichtet Pöckings Feuerwehrkommandant Georg Kamerlocher, der mit seinen Leuten an beiden Einsatzstellen half. „In Pöcking haben wir den Notarzt bei der Erstversorgung unterstützt“, berichtet er.

Pöcking/Landkreis Starnberg: Mann lenkt Auto in Menschengruppe - Zeuge schildern Erschreckendes

Ein 20-Jähriger, der in der Nähe des Tatortes zu Besuch war, hat die Tat direkt mitbekommen. Er sei am Fenster gestanden, habe dann ein lautes Quietschen und Schreie gehört. Er lief sofort zum Tatort, an dem acht bis zehn Anwohner aus umliegenden Häusern den Verletzten halfen. Ein Passant hat offenbar noch versucht, den Autofahrer am Wegfahren zu hindern oder zu verfolgen – auch er wurde verletzt. Der Zeuge erklärte schockiert: „Es war grausam.“

Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen und Angehörige, so den Nachbarn, dessen Frau und Tochter zu den Verletzten gehören. Die Familie hat insgesamt drei Töchter. Tat- und Unfallort waren bis in den Abend hinein abgesperrt, Kripobeamte suchten nach Hinweisen und Spuren. Die DLRG unterstützte die Spurensicherung mit ihrer Drohne.

Pöcking: Mann fährt mit Auto in Menschengruppe - neue Informationen zu den Verletzten

Update 19.00 Uhr: Die Polizei hat nun über den Zustand der Verletzten nach der erschreckenden Tat von Pöcking informiert. In der 5.500-Einwohner-Gemeinde am Starnberger See war am Dienstagnachmittag ein 43 Jahre alter Mann aus München mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe gefahren. Aktuell gehen die Ermittler von einer absichtlichen Attacke aus - und von einem Motiv „im persönlichen Umfeld“.

Unter den Opfern befinden sich neben der 23-jährigen Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters vier weitere Menschen, auch ein zwei Jahre altes Kind wurde verletzt. Alle Betroffenen haben leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Genaueres konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Fotos zeigen auf Merkur.de* die Schauplätze der Ereignisse.

Der 43-Jährige prallte auf der anschließenden Flucht bei Perchting selbst mit dem Auto gegen einen Baum. Auch er wurde nach Polizeiangaben dabei mittelschwer verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

In dem Fall ermittelt nun die Kripo Fürstenfeldbruck unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II.

Pöcking: Auto fährt in Menschengruppe, Kind unter den Verletzten - Polizei vermutet Beziehungstat

Update 17.30 Uhr: Nun gibt es weitere Informationen der Polizei zu der mutmaßlichen Beziehungstat in Pöcking. Unter den Verletzten befindet sich offenbar auch ein Kind.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich den Angaben zufolge um einen 43 Jahre alten Münchner. Er ist wohl mit Absicht auf eine Gruppe aus mindestens fünf Personen an der Starnberger Straße in Pöcking zugefahren.

Neben seiner Lebensgefährtin (23) wurden Erwachsene, aber auch ein zweijähriges Kind bei dem Vorfall leicht bis mittelschwer verletzt. Die Verletzten stammen aus dem Wohnumfeld der Frau, die in Pöcking lebt. Von Lebensgefahr bei den Verletzten geht die Polizei derzeit nicht aus.

Der Fahrer raste danach davon und krachte bei Perchting gegen einen einzeln stehenden Baum. Ob er Suizid begehen wollte, kann die Polizei noch nicht sagen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, nach Angaben der Feuerwehr wurde er in seinem Wagen eingeklemmt. Die Staatsstraße 2070 war vorübergehend zwischen Perchting und der Abzweigung Unering voll gesperrt.

Beziehungstat? Autofahrer fährt im Landkreis Starnberg gezielt in Menschenmenge - mehrere Menschen verletzt

Erstmeldung: Pöcking - Im Landkreis Starnberg ist es am Dienstag (26. Mai) zu einem schweren Vorfall gekommen. Gegen 14.40 Uhr wurden mehrere Personen verletzt, als ein Pkw-Fahrer in Pöcking seinen Wagen direkt auf die Fußgänger zusteuerte. Nach ersten Erkenntnissen führte er den Zusammenstoß absichtlich herbei. Die Lebensgefährtin des Fahrers befindet sich unter den Verletzten, sodass derzeit von einer Beziehungstat ausgegangen wird.

Pöcking (Landkreis Starnberg): PKW fährt in Menschenmenge - Fahrer flüchtet

Der Fahrer flüchtete anschließend vom Tatort und hatte mit seinem Pkw in Starnberg einen Unfall. Er wird derzeit an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden neben dem Fahrer vier Personen leicht bis mittelschwer verletzt.

