Pirmasens: Betrunkener fährt in Menschengruppe - Ein Toter und sechs Verletzte

In Pirmasens (Rheinland-Pfalz) ist in der Nacht zum Sonntag ein Betrunkener in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurde eine Person getötet und weitere verletzt.

Pirmasens - Ein Betrunkener ist in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) in eine Personengruppe gefahren und hat einen Menschen getötet. Sechs weitere Leute wurden verletzt.

Der 51-Jährige sei in der Nacht auf Sonntag gegen 00.35 Uhr in verkehrter Richtung in einer Einbahnstraße, der Blümelstalstraße, unterwegs gewesen. Dort sei er in die vor einer Gaststätte wartende Gruppe gefahren, teilte die Polizei mit. Der Unglücksfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen knapp zwei Promille Alkohol im Blut.

Tödlicher Unfall in Pirmasens: Verstorbener ist ein 39-jähriger Mann aus Südwestpfalz

Bei den Verletzten handelt es sich um Personen im Alter von 30 bis 47 Jahren, bei der getöteten Person um einen 39-jährigen Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz. Zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

