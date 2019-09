Reisebus aus München brennt komplett auf A8 aus - Polizei hat schlimmen Verdacht

Von dem Reisebus ist nicht mehr viel übrig. Der Bus hatte während der Fahrt auf der Autobahn A8 bei Pforzheim Feuer gefangen.

Pforzheim - Während der Fahrt hat ein Reisebus in der Nacht zum Montag auf der Autobahn 8 bei Pforzheim Feuer gefangen und ist anschließend ausgebrannt. Der Busfahrer bemerkte während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum und steuerte den Bus auf den Standstreifen, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag mit.

In diesem dramatischen Augenblick waren acht Personen an Bord des Busses. Sechs Fahrgäste und zwei Busfahrer konnten jedoch den Bus rechtzeitig verlassen. Vermutlich sei der Grund ein technischer Defekt gewesen, teilte die Polizei am Morgen mit.

A8: Reisebus aus München brennt komplett aus

Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich. Alle Acht konnten ihre Reise von München nach Karlsruhe am Morgen mit einem Ersatzbus fortsetzten. Die A8 in Richtung Karlsruhe wurde für die Löscharbeiten für mehrere Stunden bis 3 Uhr gesperrt, am Morgen war eine Spur wieder frei.

Der Bus eines kroatischen Reiseunternehmens befand sich nach Angaben der Polizei auf einer Linienfahrt von München nach Karlsruhe.

dpa/ml

