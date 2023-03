Personalmangel hat Folgen: Vegetarisches Restaurant muss schließen

In der Gastronomie fehlt es vielerorts an Personal. Das hat für ein vegetarisches Restaurant jetzt Folgen. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Nach mehr als zwei Jahrzehnten muss ein vegetarische Restaurant in Fulda (Hessen) schließen. Grund für das Aus des Lokals ist der akute Personalmangel. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Wer Ravioli mit Kürbis-Ricottafüllung, Spinatnocken mit geschmortem Wirsing oder Grünkernbratlinge mit fruchtiger Tomatensoße mag, der war im Mercado stets richtig. „Wir hatten mit unserem vegetarischen Restaurant in der Innenstadt ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Jürgen Hochheimer, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Dagmar und den Mitarbeitern die Gäste am Gemüsemarkt in Fulda (Hessen) noch bis Ende April bewirtet. Aber dann ist Schluss.

Auch ein Fuldaer Traditionscafé schließt, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

„Wir suchen schon seit Langem nach Personal, aber das Problem ist: Sie kriegen einfach niemanden – und schon gar nicht zu diesen Zeiten, da wir nur zur Mittagszeit geöffnet haben.“ Aufgrund des Personalmangels liege die Schließung „nicht so sehr am Wollen, sondern am Müssen“. Hochheimer kritisiert die Politik, die sich nicht genug dafür einsetze, dass mehr Menschen in Arbeit kommen. „Und die Babyboomer-Jahrgänge gehen jetzt in Rente, und keiner kommt mehr nach. Der Fachkräftemangel wird noch richtig schlimm werden.“