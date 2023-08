Passant hält Bauarbeiter für Klimakleber: Großeinsatz in Hamburg

Von: Elias Bartl

Unter anderem mit einem Hubschrauber rückten die Einsatzkräfte in Hamburg aus – und trafen zwei Bauarbeiter an. (Symbolbilder) © Bernd Weißbrod/dpa & Carsten Rehder/dpa (Montage)

Aufregung am Donnerstagabend auf der Lombardsbrücke. Ein Passant meldet zwei Klimaaktivisten – mit Kettensägen bewaffnet an einer Bahnstrecke.

Hamburg – Notruf am Donnerstagabend von der Lombardsbrücke, mitten in der Hamburger Innenstadt. Ein Passant wählt kurz nach 17 Uhr den Notruf 110 der Polizei. Zwei Klimaaktivisten seien mit ihren orangen Westen und Kettensägen in der Hand an den Bahngleisen unterwegs. Wollen sie Teile der kritischen Infrastruktur lahmlegen?

Bereits im Oktober hatten Saboteure Kabel an zwei deutschen Bahnstrecken durchtrennt und so für tagelanges Chaos auf den Schienen in der gesamten Republik gesorgt.

Polizeieinsatz in der Hamburger Innenstadt: Bauarbeiter statt Klimaaktivisten

Die Hamburger Polizei schickt im aktuellen Falll rund ein halbes Dutzend Streifenwagen, lässt den Polizeihubschrauber Libelle aufsteigen. Auch die Bundespolizei alarmiert mehrere Streifenwagen. An der Bahnstrecke können schnell zwei Männer entdeckt werden, die auf die Beschreibung passen – orange Warnwesten und Kettensägen tragen sie tatsächlich bei sich.

Doch schnell kann Entwarnung gegeben werden. Bei den beiden handelt es sich weder um Klimaaktivisten, noch um sonstige Saboteure. Die beiden Männer sind in offiziellem Auftrag unterwegs, um einen Baum zu fällen. Ein Sprecher der Hamburger Polizei betont aber dennoch – im Zweifel lieber einmal zu viel die Polizei rufen, anstatt untätig bei Straftaten zuzusehen – denn in Hamburg schaut man hin.