Papierindustrie alarmiert: Versorgungssicherheit mit Klopapier gefährdet

Von: Johannes Nuß

Die Regale in den Supermärkten sind teilweise schon leer und die Papierindustrie warnt davor, dass die Versorgungskette mit Klopapier einbrechen könnte. (Symbolbild9 © Chris Putnam/dpa

Die Papierindustrie schlägt Alarm: Die Versorgung mit Klopapier in Deutschland ist gefährdet. Aufgrund der Gaskrise ist die Produktion gefährdet.

Berlin – Die Hamburger haben es lieber softer, nämlich dreilagig, 50 Prozent der Deutschen knüllen es, der Rest faltet es und es wird darum gerungen, wie es richtig herum hängt: Über Klopapier lässt sich in Deutschland trefflich streiten, ist die Auswahl an Toilettenpapier in Supermärkten wie Aldi, Lidl, Edeka oder Rewe doch riesengroß. Eigentlich.

Internationaler Tag des Klopapier: Toilettenpapier in deutschen Supermärkten wird wieder knapp

Doch derzeit wiederholt sich ein Ereignis, das zuerst zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland auftrat: Das Toilettenpapier in deutschen Supermärkten wird knapp. War es in den vergangenen Monaten aufgrund des Kriegs in der Ukraine eher Speiseöl und Mehl, was zur Mangelware wurde, ist es jetzt wieder Klopapier. Teilweise sind die Regale schon wieder gähnend leer. Und das ausgerechnet heute, am Freitag, 26. August 2022, dem Internationalen Tag des Toilettenpapiers.

Doch Schuld ist dieses Mal nicht das Coronavirus oder Klopapier-hamsternde Menschen, dieses Mal ist die Gaskrise daran schuld. Es kann schlicht kein Klopapier produziert werden, beziehungsweise die Bedrohung, dass dies bald nicht mehr geschehen kann, ist durchaus real. Die Papierindustrie ist bereits in heller Aufregung und nimmt den heutigen Branchenfeiertag als Anlass, um ordentlich Alarm zu schlagen.

Versorgungssicherheit mit Klopapier gefährdet: Gaskrise gefährdet Produktion von Toilettenpapier

Die Versorgungssicherheit mit Klopapier, diesem „so bedeutenden Produkt“, sei zumindest gefährdet, so die Papier-Lobbyisten in einer Pressemitteilung. „In der gegenwärtigen Energiekrise ist unsere oberste Priorität die Sicherstellung der Versorgung der Menschen mit diesem wichtigen Gut“, bekräftigt der Vizepräsident des Verbandes „Die Papierindustrie“ und Geschäftsführer des Hygienepapierherstellers WEPA, Martin Krengel, in der Mitteilung an die Medien. „Im Hygienepapier-Produktionsprozess sind wir besonders auf Gas angewiesen. Bei einem Wegfall können wir die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten.“

Immerhin verbrauche jeder Bundesbürger im Schnitt 134 Rollen im Jahr. Toilettenpapier sei nicht nur für die private Hygiene wichtig. Es sei auch am Arbeitsplatz und in öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern, Pflegeheimen und Flughäfen unverzichtbar.

Internationaler Tag des Klopapiers: Deutsche verbrauchen 750.000 Tonnen Toilettenpapier im Jahr

In Deutschland werden 750.000 Tonnen Toilettenpapier im Jahr produziert. Das entspricht 3,4 Prozent der gesamten Papierproduktion. 125.000 Tonnen Toilettenpapier werden exportiert, etwa ebenso viel importiert. Früher behalf man sich mit Blättern, Lumpen oder schlicht Wasser.

1857 kam in den USA das erste Toilettenpapier auf den Markt. In Deutschland begann seine Produktion um 1880, von Anfang an entweder in Rollen mit Perforation zum Abreißen oder als Einzelblätter. Das Adressbuch der Papierindustrie nennt 1929 bereits 18 Hersteller für Klosettpapier in Deutschland. Hans Klenk brachte 1928 Klopapier von der Rolle mit fester Blattzahl – „garantiert 1000 Abrisse“ – auf den Markt. 1958 wurde erstmals das weichere Tissuepapier hergestellt. Bis dahin wurde Toilettenpapier aus dem harten und rauen Krepp produziert.