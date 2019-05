Vorfahrt missachtet: Fahrer verletzt Kleinkind bei Unfall

In Paderborn wurde ein Kleinkind bei einem Autounfall verletzt (Symbolbild)

Im westfälischen Paderborn kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein Lieferwagen missachtete die Vorfahrt eines Pkws. Unter anderem wurde dabei ein Kleinkind (1) verletzt.

Paderborn – Der Fahrer (25) eines Ford Transit fuhr die Gesselner Straße entlang. Als er an der Kreuzung zur Straße "Am Brockhof" links abbiegen wollte, kam ihm eine Frau (35) in einem Opel Insignia entgegen. Obwohl die Frau Vorfahrt hatte, fuhr der Mann los und es kam zum Zusammenstoß, wie owl24.de* berichtet.

Unfall in Paderborn: Alle Beteiligten verletzt

Der Opel der Frau krachte frontal gegen die Beifahrerseite des Lieferwagens. In dem Wagen befand sich auch die Tochter (1) der Frau in ihrem Kindersitz. Das Mädchen wurde genau wie seine Mutter bei dem Unfall verletzt. Ein alarmierter Notarzt versorgte die beiden vor Ort und brachte sie anschließend ins Krankenhaus nach Paderborn.

Der Fahrer des Ford Transits wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Opel blieb mit einem Totalschaden auf der Kreuzung in Paderborn liegen.

