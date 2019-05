Schwimmbad evakuiert: 150 Besucher müssen Gelände verlassen

In einem Schwimmbad im westfälischen Paderborn brannte es am Montag. 150 Gäste mussten evakuiert werden.

Brand im Hallenbad: In der "Schwimmoper" im westfälischen Paderborn brach am Montagabend ein Feuer aus. 150 Menschen mussten das Bad sofort verlassen.

Paderborn – In einem Hallenbad ist am Montagabend (13. Mai) ein Feuer ausgebrochen. Gegen 20 Uhr wurden die Rettungskräfte zur "Schwimmoper" am Maspernplatz gerufen. Daraufhin mussten 150 Gäste das Gelände sofort verlassen, berichtet owl24.de*.

Paderborn: Feuerwehr sucht weitere Glutnester

Das Feuer brach am Rutschenturm auf der Rückseite des Gebäudes aus. Daraufhin mussten die alarmierten Rettungskräfte aus Paderborn die Fassade öffnen. Dabei suchten sie nach möglichen weiteren Glutnestern. Das Schwimmbad war stark verraucht.

+ Das Feuer brach an einem Rutschenturm in der Schwimmoper in Paderborn aus. © Google Maps (Screenshot)

Bauarbeiten in der Badeanstalt in Paderborn

Erst vor zwei Wochen begannen in diesem Bereich die Abrissarbeiten. Nach Angaben der Feuerwehr Paderborn waren die Bauarbeiter noch bis zum Nachmittag vor Ort. Wie das Feuer an dem Turm ausbrechen konnte, ist bislang noch unklar.

