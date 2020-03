Coronavirus-Fälle in Altenheim: Jeder zweite Bewohner infiziert – Kreis erhöht Vorschriften

In mehreren Altenheimen haben sich Bewohner und Angestellte mit dem Coronavirus infiziert. Eine Kreisverwaltung reagierte nun mit drastischen Maßnahmen.

Paderborn (NRW) – Bereits am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass sich in einem Altenheim in Hövelhof im Kreis Paderborn eine Bewohnerin sowie fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Nun wurde noch ein weiterer Fall bekannt. In einem Seniorenzentrum im Stadtgebiet gibt es mittlerweile 36 bestätigte Infektionen. Damit ist jeder zweite Bewohner des Perthes-Hauses in Paderborn an Covid-19 erkrankt, berichtet owl24.de*. Umgehend wurden die Sicherheitsmaßnahmen in den Einrichtungen des Kreises drastisch verschärft. Alle Informationen zu dem Vorfall lesen Sie bei den Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.