Ostsee: Beliebter Strand macht am Wochenende dicht – Kurzurlaub wegen Corona-Kollaps in Gefahr

Dem Norden steht ein bombastisch heißes Wochenende bevor - da liegt ein kurzer Küstentrip an die Ostsee relativ nahe. Doch nicht an jedem Strand sind Urlauber willkommen.

Norddeutschland wird von einer Hitzewelle überrollt.

wird von einer überrollt. Das Wochenende vom 7. bis 8. August lädt daher zu einem Kurzurlaub an Meer ein.

lädt daher zu einem ein. Ein beliebter Ostseestrand in Schleswig-Holstein lässt allerdings keine Touristen mehr zu.

Schleswig-Holstein – Das bevorstehende Wochenende winkt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit rekordverdächtigen Temperaturen. Die Hansestadt Hamburg* darf am Samstag (7. August) mit 31 bis 34 Grad rechnen, an der Ostsee sind Temperaturen von 26 bis 29 Grad drin. Ein Sprung ins kalte Meer könnte angenehme Abkühlung verschaffen. Ein Ostsee-Kurzurlaub ist allerdings nicht an allen Stränden möglich. 24hamburg.de* verrät, was Urlauber wissen sollten.

Ostsee: Wetter schreit nach Urlaub am Meer - beliebter Strand in Schleswig-Holstein macht wegen Corona dicht

Schon an den vergangenen Wochenenden lockte das Sommerwetter viele Touristen an die Nord- und Ostsee. 24hamburg.de berichtete bereits über die überfüllten Strände, an denen die Einhaltung der Coronavirus-Abstandsregelung kaum noch möglich war*. Auf Inseln wie Norderney und Helgoland gilt mittlerweile die Maskenpflicht* - ein Kurzurlaub an die Strände in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein will also gut überlegt sein.

Bereits am Sonntag, den 2. August warnte die Polizei vor einem Ostsee-Trip - die Verkehrslage auf der A1* sei laut einem Sprecher „katastrophal“ gewesen, „wer jetzt noch Richtung Ostsee losfährt, muss selbst wissen, was er sich antut“, hieß es. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, waren die Strände in Timmendorf oder Scharbeutz überlastet. „Das Kontingent ist aufgebraucht, mehr geht nicht“, sagte eine Polizeisprecherin des Lagedienstes Schleswig-Holstein.

Die starke Überlastung der Strände bestätigt auch der Kurdirektor Joachim Nitz aus Timmendorfer Strand: „Unsere Kapazität nimmt das einfach nicht auf. Das haben wir letztes Wochenende erlebt. Es sind alle Parkplätze belegt, die Infrastruktur ist dann irgendwann einfach wirklich überfordert. Das fängt bei Toiletten an, geht über Strand-Kioske und so weiter“.

Ostsee/Timmendorfer Strand: Strand nimmt am Wochenende aus Angst vor Coronavirus-Kollaps keine Tagesgäste mehr auf

Der Timmendorfer Strand hat nun Konsequenzen aus dem vergangenen Wochenende für das kommende (7./8. August) gezogen. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet, teilte die stellvertretende Bürgermeisterin von Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein), Melanie Puschaddel-Freitag, am 5. August mit, dass der Strand keine Tagesgäste mehr aufnimmt - das Fassungsvermögen sei erreicht. Die Gemeinde richtet daher an Touristen den eindringlichen Appell, nicht mehr nach Timmendorf zu kommen.

Damit dem Timmendorfer Strand kein Coronavirus-Kollaps droht, führt der Ort ab Freitag, dem 4. August, eine digitale Strandampel ein, mithilfe derer Tagesgäste in Echtzeit einsehen können, wie stark bestimmte Strände ausgelastet sind. Bisher wurde das System vor allem in Bereichen rund um die Lübecker Bucht genutzt. Zusätzlich zur Strandampel sind auch Bauzäune und Hinweisschilder in Timmendorfer Strand geplant.

Ehrlich gesagt, jetzt im Sommer eher zu voll. Ich mag den Strand auch im Winter gerne, besonders zwischen den Jahren. Da lohnt ein Tagesausflug und ein langer Strandspaziergang. #ReisenInGedankenABC pic.twitter.com/kVKB4pHNam — Romy Mlinzk 😷 (@snoopsmaus) August 5, 2020

Auf ähnliche Weise rüsten sich auch andere Strände an der Ostsee für das Wochenende um den 7. und 8. August. Verstärkt kontrolliert wird beispielsweise im Ort Sierksdorf. Auch die Gemeinde Scharbeutz arbeitet an einem Plan zur Vermeidung überfüllter Strände. Weniger dramatisch sieht es auf der Insel Fehmarn aus - nach Informationen der Tourismusagentur werden die Küstenorte an der Lübecker Bucht weniger stark von Touristen aufgesucht und würden sich besser verteilen.

Doch nicht nur überfüllte Strände könnten den Ostsee-Urlaub am Wochenende zu einer wahren Herausforderung machen. Auch die Quallenplage an der Ostsee*, über die 24hamburg.de kürzlich berichtete, könnte einige Touristen abschrecken. Möglicherweise könnte ein Trip an die Nordsee daher attraktiver für Urlauber sein - kreiszeitung.de* kennt die Gründe, die für ein Wochenende an der Nordsee sprechen.* * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

