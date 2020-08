Ostsee: Tourismus Besucherflut, Strände geschlossen, Verkehrschaos – aber: jeder finanzieller Ruin bei vielen Betrieben

Hitzewelle in Deutschland: Im Norden des Landes herrscht Besucher-Ansturm. Ein Boom in den Nord- und Ostsee-Regionen. Das hat volle Strände und Verkehrschaos zur Folge. Trotz des riesigen Ansturms kämpfen viele Unternehmen ums Überleben.

Update vom Montag, 10. August 2020, 8:33 Uhr: Schleswig-Holstein – Chaotische Zustände an den Stränden der Nord- und Ostsee. Die Kombination aus Hitzewelle und strengen Hygienevorschriften im Kampf gegen das Coronavirus-Sars-CoV-2* ist für die Badeorte eine schwere Herausforderung. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. August 2020, waren viele Gegenden mit dem Ansturm überlastet. Doch trotz des Booms steht jeder fünfte Betrieb vor der Pleite.

Ostsee: Gesperrte Strände und Verkehrschaos – Hitzewelle sorgt für Ansturm, trotzdem jeder fünfte Betrieb vor Pleite

Der Samstag, 8. August 2020, war der schlimmste Tag. Früh standen die Strandampeln der Lübecker Bucht auf Rot. Auch andere Regionen wie Scharbeutz sahen sich mit vollen Stränden und dichten Zufahrtsstraßen und Parkplätzen konfrontiert. Kein Wunder. Das Thermometer zeigte konstant über 30 Grad an. Selbst in Mecklenburg-Vorpommern, das ein Einreiseverbot für Tagestouristen erlassen hat, musste ein Strand geschlossen werden (siehe Update vom Sonntag, 9. August, weiter unter).

+ Am Wochenende, 8. und 9. August 2020, mussten an der Ostsee Strände gesperrt werden. Trotz des Ansturms steht jeder fünfte Tourismusbetrieb vor der Pleite. © Bodo Marks/dpa/picture alliance

Am Sonntag, 9. August 2020, entspannte sich die Lage dann etwas. Die Strände füllten sich etwas langsamer, wie Bettine Schäfer (parteilos), Bürgermeisterin in Scharbeutz, mitteilte. Eine Einschätzung, die auch für den Timmendorfer Strand zutraf. In Grömitz waren schon zur Mittagszeit alle Strandkörbe belegt. Doch viele Urlauber seien früh abgereist. Auch wegen des etwas bedeckten Wetters und der Erfahrungen vom Vortag, teilte die Tourismusdirektion von Fehrmann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit.

Auch am Wochenende vom 14. August bis 16. August 2020 bleiben viele Strände der Lübecker Bucht für Schwimmer gesperrt. Die DLRG hat die rote Flagge gehisst. Grund ist Lebensgefahr durch Unterströmung*.

Urlaub in Deutschland boomt: Nord- und Ostsee profitieren – Verluste durch Corona-Lockdown zu groß

Doch das besonders starke Wochenende kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tourismusbetriebe an der Nord- und Ostsee enorme Verluste durch die Coronavirus-Krise zu erleiden hatten. „Ein Fünftel aller touristischen Betriebe kämpft ums Überleben, sie sind weiter auf staatliche Hilfe angewiesen“, erklärt Norbert Kunz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes, gegenüber der DPA.

#Scharbeutz - Ampelschaltung für den Strandzugang - Wer nicht früh genug vor Ort ist, darf nicht mehr rauf - wie an einer Kreuzung regelt eine Art Ampelschaltung die man online einsehen kann den Verkehr pic.twitter.com/3o8OJZR8Lk — Sebastian Peters ✊🏿✊🏻 (@PressePeters) August 9, 2020

Zwar gäbe es einen Trend zum Urlaub in Deutschland, der könne jedoch nicht die Ausfälle kompensieren, die durch das Ausbleiben fast aller Gäste aus dem Ausland entstehen würden. „Aber selbst Boomregionen werden es in diesem Jahr nicht schaffen, an das Ergebnis des Jahres 2019 anzuknüpfen“, berichtet Kunz weiter. „Dazu waren die Verluste während des Lockdowns zu groß.“

Die finanzielle Not auf der einen Seite und die neue Lust am Urlaub in Deutschland hat dazu geführt, dass einige Anbieter ihre Preise erhöht haben. Norbert Kunz spricht Steigerungen von bis zu maximal 10 Prozent.

Ostsee: Beliebte Strände geschlossen – Verkehrschaos – Bußgelder für Badegäste

Update vom Sonntag, 9. August 2020, 9:06 Uhr: Schleswig-Holstein – Eine Hitzewelle treibt die Norddeutschen an die Strände der Nord- und Ostsee. Doch die waren am Samstag, 8. August 2020, schon mittags überfüllt. Die Parkplätze waren voll, die Coronavirus-Mindestabstände vielerorts nur schwer einzuhalten. Auch für Sonntag, 9. August 2020, erwarten die Gemeinden einen ähnlichen Ansturm. Ein Bundesland sieht sich sogar gezwungen, den Badegästen Bußgelder aufzubrummen.

Ostsee: Hitzewelle treibt Touristen in die Badeorte - Strände überfüllt, Bußgelder für Tagesgäste

Schnell war am Samstag, 8. August 2020, alles voll. Vor allem die Strände in der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein waren früh überfüllt. Das Gebiet ist vor allem bei Hamburgern, die der Hitzewelle entkommen wollen, beliebt. Auch Scharbeutz platzte schnell aus allen Nähten. Bürgermeistern Bettina Schäfer (parteilos) riet schon früh von weiteren Anreisen ab. Die Strandampel für die Badegebiete rund um den Timmendorfer Strand standen schon mittags auf rot.

+ In Scharbeutz waren die Strände am Samstag, 8. August 2020, schnell überfüllt. Für den Sonntag erwarten die Gemeinden einen ähnlichen Ansturm. © Gregor Fischer/dpa/picture alliance

Nicht einmal Mecklenburg-Vorpommern kam ohne Strandschließungen aus. Das Bundesland verbietet Tagestouristen zwar die Einreise, der Ostseestrand im Badeort Zierow bei Wismar musste dennoch schon mittags wegen Überfüllung geschlossen werden. Dort sind maximal 1.000 Badegäste erlaubt. Genau zählen können die Verantwortlichen vor Ort allerdings nicht. Vielmehr würde die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schätzen, ob die Situation noch weitere Gäste erlaubt, berichtet der NDR.

Mecklenburg-Vorpommern: Bußgeld für Tagesgäste – Strände trotzdem überfüllt, Verkehrschaos bei der Anreise

Wer keine Übernachtung in Mecklenburg-Vorpommern gebucht hat, der darf auch nicht zum Baden. Beliebte Strände wie in Warnemünde konnten deswegen offen bleiben. Tobias Woitendorf, der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes: „Es war voll. Aber weil Tagestouristen aus anderen Bundesländern wegen der Corona-Pandemie weiterhin nicht zu uns kommen dürfen, war die Lage jederzeit beherrschbar.“ Wer gegen die Regel verstößt riskiert ein Bußgeld von 150 Euro. Am Sonntag, 9. August 2020, will die Polizei diese Regelung stärker kontrollieren.

+ Die Strandampel der Lübecker Bucht am Samstagmittag, 8. August 2020. © Screenshot/Strandampel.de

Doch nicht nur an den Stränden war es voll. Die Hitzewelle sorgte auch für ein Verkehrschaos. Auf der Ostsee-Autobahn A20 sowie auf der Bundesstraße 96, die von Berlin direkt nach Rügen führt, ging es nur zäh vorwärts. Zwar hatten sich die Gemeinden auf den Ansturm vorbereitet und beispielsweise neue Parkflächen ausgewiesen, doch auch die waren schnell dicht. So zum Beispiel im Ostseebad Boltenhagen im Westen Mecklenburg-Vorpommerns.

Auch auf der schleswig-holsteinischen Insel Fehmarn war es voll. Weil es hier jedoch neben den vier konzessionierten Stränden noch viele Naturstrände gibt, hätten sich die Menschenmassen besser verteilen können, erklärt die Tourismusdirektion des Ortes.

#Scharbeutz heute Nachmittag. Absperrungen wegen #Strand_ist_voll werden ignoriert, geparkt wird so wie so, wo noch was frei ist, egal ob zulässig oder nicht, und die Gemeinde scheint machtlos. pic.twitter.com/LHoRvxlHHi — Sven Meier (@SvenMeier3) August 8, 2020

Ostsee: Beliebter Strand am Wochenende total voll – Coronavirus-Gefahr im Kurzurlaub

Erstmeldung vom Mittwoch, 5. August 2020, 17:29 Uhr: Schleswig-Holstein – Das bevorstehende Wochenende winkt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit rekordverdächtigen Temperaturen. Die Hansestadt Hamburg* darf am Samstag (8. August) mit 31 bis 34 Grad rechnen, an der Ostsee sind Temperaturen von 26 bis 29 Grad drin. Ein Sprung ins kalte Meer könnte angenehme Abkühlung verschaffen. Ein Ostsee-Kurzurlaub ist allerdings nicht an allen Stränden möglich. 24hamburg.de* zeigt auf, was Urlauber wissen sollten.

Schon an den vergangenen Wochenenden lockte das Sommerwetter viele Touristen an die Nord- und Ostsee. 24hamburg.de berichtete bereits über die überfüllten Strände, an denen die Einhaltung der Coronavirus-Abstandsregelung kaum noch möglich war*. Auf Inseln wie Norderney und Helgoland gilt mittlerweile die Maskenpflicht* - ein Kurzurlaub an die Strände in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein will also gut überlegt sein.

+ Ein beliebter Strand an der Ostsee lässt ab Freitag, 5. August, keine Tagesgäste mehr zu. (24hamburg-Montage) © Boris Roessler/Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Ostsee: Wetter schreit nach Urlaub am Meer – beliebter Strand in Schleswig-Holstein macht wegen Corona dicht

Bereits am Sonntag, den 2. August warnte die Polizei vor einem Ostsee-Trip - die Verkehrslage auf der A1* sei laut einem Sprecher „katastrophal“ gewesen, „wer jetzt noch Richtung Ostsee losfährt, muss selbst wissen, was er sich antut“, hieß es. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, waren die Strände in Timmendorf oder Scharbeutz überlastet. „Das Kontingent ist aufgebraucht, mehr geht nicht“, sagte eine Polizeisprecherin des Lagedienstes Schleswig-Holstein.

Die starke Überlastung der Strände bestätigt auch der Kurdirektor Joachim Nitz aus Timmendorfer Strand: „Unsere Kapazität nimmt das einfach nicht auf. Das haben wir letztes Wochenende erlebt. Es sind alle Parkplätze belegt, die Infrastruktur ist dann irgendwann einfach wirklich überfordert. Das fängt bei Toiletten an, geht über Strand-Kioske und so weiter“.

Ostsee/Timmendorfer Strand: Strand nimmt am Wochenende aus Angst vor Coronavirus-Kollaps keine Tagesgäste mehr auf

Der Timmendorfer Strand hat nun Konsequenzen aus dem vergangenen Wochenende für das kommende (7./8. August) gezogen. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet, teilte die stellvertretende Bürgermeisterin von Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein), Melanie Puschaddel-Freitag, am 5. August mit, dass der Strand keine Tagesgäste mehr aufnimmt - das Fassungsvermögen sei erreicht. Die Gemeinde richtet daher an Touristen den eindringlichen Appell, nicht mehr nach Timmendorf zu kommen.

Damit dem Timmendorfer Strand kein Coronavirus-Kollaps droht, führt der Ort ab Freitag, dem 4. August, eine digitale Strandampel ein, mithilfe derer Tagesgäste in Echtzeit einsehen können, wie stark bestimmte Strände ausgelastet sind. Bisher wurde das System vor allem in Bereichen rund um die Lübecker Bucht genutzt. Zusätzlich zur Strandampel sind auch Bauzäune und Hinweisschilder in Timmendorfer Strand geplant.

T wie Timmendorfer Strand.



Ehrlich gesagt, jetzt im Sommer eher zu voll. Ich mag den Strand auch im Winter gerne, besonders zwischen den Jahren. Da lohnt ein Tagesausflug und ein langer Strandspaziergang. #ReisenInGedankenABC pic.twitter.com/kVKB4pHNam — Romy Mlinzk 😷 (@snoopsmaus) August 5, 2020

Auf ähnliche Weise rüsten sich auch andere Strände an der Ostsee für das Wochenende um Samstag, 8. und Sonntag, 9. August 2020. Verstärkt kontrolliert wird beispielsweise im Ort Sierksdorf. Auch die Gemeinde Scharbeutz arbeitet an einem Plan zur Vermeidung überfüllter Strände. Weniger dramatisch sieht es auf der Insel Fehmarn aus – nach Informationen der Tourismusagentur werden die Küstenorte an der Lübecker Bucht weniger stark von Touristen aufgesucht und würden sich besser verteilen.

Doch nicht nur überfüllte Strände könnten den Ostsee-Urlaub am Wochenende zu einer wahren Herausforderung machen. Auch die Quallenplage an der Ostsee*, über die 24hamburg.de kürzlich berichtete, könnte einige Touristen abschrecken. Möglicherweise könnte ein Trip an die Nordsee daher attraktiver für Urlauber sein – kreiszeitung.de* kennt die Gründe, die für ein Wochenende an der Nordsee sprechen.* Auch Segler stechen bei dem guten Wetter in See. Vor Cuxhaven sank jedoch eine historische Yacht* und die Besatzung musste gerettet werden. In Australien eilte derweil ein Priester ins Wasser. Er rettete einen verletzten und blutenden Surfer vo einem Weißen Hai*.

