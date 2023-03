Wetter in Osthessen bleibt unbeständig: Viel Regen und Sturm am Wochenende

Das regnerische Wetter setzt sich auch am Wochenende fort. © Thomas Frey/dpa

Der kalendarische Frühlingsanfang war am Montag. Doch das Wetter ist aktuell alles andere als frühlingshaft. Auch am Wochenende ist keine Besserung in Sicht. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Der Frühling schien am vergangenen Wochenende in den Startlöchern zu stehen. Für das bevorstehende Wochenende sind die Aussichten allerdings weniger frühlingshaft. Im Norden von Hessen bestehe außerdem eine Gewittergefahr. Rund um Fulda sei dagegen zunächst starker Wind ein Thema.

Das Schauerwetter intensiviert sich zum Samstag (25. März) noch einmal. Außerdem sind am Samstag auch in Osthessen Gewitter möglich. „Der Wind wird ebenso stärker. Die Böen der Stärke acht können bis ins Tiefland ziehen. Auf der Wasserkuppe ist mit Windstärke neun zu rechnen“, sagt der Meteorologe des DWD. Mit bis zu 85 Stundenkilometern ist also zu rechnen. Die Temperaturen werden dementsprechend kälter: Im Tiefland werden elf bis 13 Grad Celsius erwartet - auf der Wasserkuppe nur um die sieben Grad Celsius.