Chaos in Ostfriesland: Holländer stürmen deutsche Aldi- und Lidl-Discounter - aus diesem Grund

Bunde/Landkreis Leer/Ostfriesland - Wie nordbuzz.de* berichtet, spielen sich derzeit chaotische Szenen in Bunde im Landkreis Leer ab: Scharen von kaufwütigen Holländern überrollen regelrecht das ostfriesische Städtchen nahe der Grenze. Die niederländischen Nachbarn stürmen Aldi- und Lidl-Filialen und karren vollbeladene Einkaufwagen aus den Discountern. Worauf haben es die Holländer abgesehen?

+ Holländer auf der Jagt nach den besten Schnäppchen © Nonstopnews

Zwar werden die kritischen Stimmen gegenüber dem traditionellen Silvester-Feuerwerk immer lauter. Dennoch möchten viele am 31. Dezember nicht auf Raketen und Böller verzichten. Scheinbar sind Böller und Raketen in Holland wesentlich teurer als in Deutschland. Deshalb sind offenbar viele Niederländer bereit, für die billige Silvester-Knallerei verstopfte Straßen, überfüllte Parkplätze und Gedränge an den Discounter-Kassen in Bunde auf sich nehmen.