WhatsApp Grüße zu Ostern 2023: Die besten Sprüche für die Osterfeiertage

Von: Felix Busjaeger

Zum Osterfest versenden viele ihre Grüße über ihr Smartphone.

Frohe Ostern bei WhatsApp: Für viele ist es inzwischen normal, Sprüche zu Ostern 2023 zu versenden. Zu den Osterfeiertagen gibt es besondere Highlights.

Berlin – Ostern 2023 steht vor der Tür und damit die Frage, wie man am besten die Feiertage mit Familie und Freunden verbringt. Klar: Für die Kinder gibt es nichts Größeres als die Suche nach Ostereiern, die Erwachsenen freuen sich hingegen auf das leckere Essen und Erholung. Die Osterfeiertage in Deutschland versprechen zudem auch einige Sonnenstunden – einem ausgiebigen Osterspaziergang steht somit auch nichts im Wege. Auch wenn die weltweite Politik sowie der Ukraine-Krieg derzeit die Feiertage überschattet, verspricht das erste lange Wochenende des Jahres Besinnlichkeit. Wer allerdings die Ostertage 2023 alleine verbringt, kann seinen Liebsten dennoch zeigen, dass er an sie denkt: mit den WhatsApp Grüßen zu Ostern 2023.

WhatsApp Grüße zu Ostern 2023: Die besten Sprüche für die Osterfeiertage gibt es auch im Internet

Wer nicht mit endloser Kreativität gesegnet ist und nicht weiß, wie er seinen Freunden oder der Familie mitteilen soll, dass er während der Osterfeiertage an sie denkt, kann einfach auf eine große Sammlung der besten WhatsApp-Sprüche für Ostern 2023 zurückgreifen. Egal, ob originelle, lustige oder religiöse Nachrichten zu Ostern sucht: Das Internet ist voll mit liebevollen Botschaften. Die Zeiten von einem kurzen „frohe Ostern“ oder „liebe Ostergrüße“ sind vorbei. Mit GIFs oder Videobotschaften lassen sich inzwischen langweilige Nachrichten zu den Osterfeiertagen in kreative WhatsApp-Grüße für Ostern 2023 aufhübschen.

Findige Osterfreunde können aus einer vollen Sammlung der schönsten Ostergrüße 2023 schöpfen und ihre Liebsten bei WhatsApp, Facebook oder anderen Messengern überraschen. Wir haben Ihnen eine Auswahl der besten WhatsApp-Sprüche für die Osterfeiertage 2023 zusammengetragen und verraten Ihnen, was zum christlichen Fest an Ostern 2023 im Trend liegt. Während die Ostergrüße jederzeit versendet werden können, müssen Menschen im Norden aufpassen: Nicht alle Bäcker in Niedersachsen und Bremen haben an Ostern geöffnet.

WhatsApp-Sprüche zu Ostern 2023: altbewährt und gut – Klassiker unter den Ostersprüchen und Osterwünschen

Altbewährtes und gutes von gestern oder vorgestern bietet sich auch für die Osterfeiertage als Osterwünsche an. Doch was sind die altbewährten WhatsApp-Sprüche zu Ostern 2023?

Alles Gute, nur das Beste, gerade jetzt zum Osterfeste! Möge es vor allen Dingen Freude und Entspannung bringen!

Ich wünsche dir, ganz ohne Stress, ein wunderschönes Osterfest!

Ostern ist die Zeit des Schenkens und des aneinander Denkens. Zwar kein Auto, zwar kein Nerz – dafür aber ein Gruß mit Herz: Frohe Ostern!

Häschen klein, ging allein, wollte gerne bei dir sein. Frohe Ostern!

Ich wünsche dir zum Osterfeste, Glück, Gesundheit, nur das Beste. Freude und auch Sonnenschein sollen an deiner Seite sein.

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst Dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt Dir liebe Ostergrüße.

Ich will zum frohen Osterfest dir fröhlich gratulieren. Vielleicht gelingt es irgendwo, ein Häschen aufzuspüren? Dann lege ich in seinen Korb ein Blatt mit tausend Grüßen; das soll es dir als Festgruß bringen; mit seinen flinken Füßen!

Ostern 2023 bei WhatsApp: Diese Ostergrüße hatten Dichter, Autoren und berühmte Menschen zum Osterfest

Während die Corona-Zahlen in Deutschland nach der Omikron-Welle allmählich wieder sinken und die steigenden Temperaturen sowie die ersten Blumen und Blätter Lust auf den Frühling an Ostern machen, können Sprüche und Reime bei den Grüßen zu Ostern 2023 den Lieben eine Freude machen und den Familienmitgliedern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dass Ostern, das wichtigste Fest der Christen, schon seit jeher auch großen Dichtern Anlass für Wünsche zum Osterfest 2023 waren, ist da wenig verwunderlich. Hier eine Auswahl der besten Grüße und Reime von Dichtern, Autoren und berühmten Menschen, die sich auch als WhatsApp-Grüße für Ostern 2023 eignen.

Es ist wieder Frühling. Die Erde ist wie ein Kind, das Gedichte auswendig kennt. (Rainer Maria Rilke)

Du kannst alle Blumen schneiden, aber du kannst den Frühling nicht verhindern. (Pablo Neruda)

Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich (Wilhelm Busch)

„Hei, juchei! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei! Immerfort, hier und dort und an jedem Ort! Ist es noch so gut versteckt. Endlich wird es doch entdeckt. Hier ein Ei! Dort ein Ei! Bald sinds zwei und drei.“ (Hoffmann von Fallersleben)

Es gibt immer Blumen für die, die sie sehen wollen. (Henri Matisse)

Zu Weihnachten getanzt im Schnee, zu Ostern Frost im Zeh. (Wilhelm Busch)

Es war Ostersonntag. Die voll blühenden Bäume erfüllten die ganze Luft mit Duft und Freude. (Henry Wadsworth Longfellow)

Ostern steht für Schönheit, die seltene Schönheit des neuen Lebens. (Samuel Dickey Gordon)

Frohe Ostern 2023 – Lustige Ostergrüße bei WhatsApp: Manchmal dürfen Sprüche auch etwas derb sein

Wem die Worte von Dichtern und Autoren als WhatsApp-Grüße zu Ostern zu literarisch sind, kann sich auch auf andere Pfade begeben und tief in die Trickkiste greifen, um beim Osterfest 2023 für den einen oder anderen Lacher zu sorgen. Zugegeben: Nicht alle lustigen Ostergrüße bei WhatsApp zu Ostern 2023 sind dabei jugendfrei oder treffen den Humor der Masse. Wer allerdings seine Liebsten kennt und ihren mit Humor frohe Ostern wünschen will, kann sich gerne an Witzen in seinen WhatsApp-Grüßen zu Ostern 2023 versuchen.

Wie nennt man ein Kaninchen, das ins Fitnessstudio geht? Pumpernickel.

Wer an Ostern mit den Eiern spielt, hat zu Weihnachten die Bescherung.

Treffen sich zwei Rühreier an Ostern. Sagt das eine zum anderen: Ich bin heute so durcheinander.

Ist’s an Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst sich arm. Ist’s an Pfingsten schön und heiter, kommt sie wieder und frisst weiter.

Typisch Ostern, selbst die Sonne muss man suchen.

Trinkt man den Eierlikör schon jetzt oder nachdem man das Ostergras geraucht hat?

Bald ist Ostern. Für manche Männer die letzte Chance, ihre Eier zu finden.

Was macht ein Ei, bevor es den Osterhasen trifft? – Sich in Schale werfen.

Ich habe jeden Tag Ostern. Ich suche immer irgendetwas.

Für alle, die wegen der Feiertage putzen wie irre: Es kommt der Osterhase, nicht das Gesundheitsamt.

WhatsApp-Grüße über Ostern 2023: Die schönsten Ostersprüche mit christlichem Hintergrund

Auch wenn Grüße zu Ostern 2023 bei WhatsApp schnell verschickt sind, sollten sich fleißige Osterboten vor dem Senden ihrer Nachrichten fragen, ob der Empfänger der Osternachrichten auch Spaß versteht. Denn: Ursprünglich ist Ostern ein tief christliches Fest. Wenige Tage zuvor ist Karfreitag und an vielen Orten in Deutschland herrscht ein Tanzverbot zu Ostern. In Niedersachsen gilt dieses sogar für 67 Stunden. Um die Auferstehung von Jesus Christus zu feiern, kann es daher angemessen sein, auf religiöse Sprüche zu Ostern 2023 zurückzugreifen. Wenn Sie einem gläubigen Menschen an den Ostertagen mitteilen wollen, dass Sie an ihn denken, können Sie zum Beispiel auf folgende Sprüche und Wünsche zurückgreifen oder passende Bibelverse verschicken.

Bei uns ist alle Tage Ostern, nur dass man einmal im Jahr Ostern feiert. (Martin Luther)

Jesus Christus: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Johannes, 11, 25)

Gebt euch nicht der Verzweiflung hin. Wir sind das Ostervolk und Halleluja ist unser Lied. (Papst Johannes Paul II)

Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste, und so steht es schon in der Heiligen Schrift. (1. Korinther, 15, 3)

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16)

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. (Psalm 36,9)

Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not; kommt, seht, wo er gelegen hat. Halleluja. (Michael Weiße)

Christus, der Herr, ist heute auferstanden, sagen Menschensöhne und Engel. Erhebe deine Freuden und Triumphe hoch. Singt, der Himmel und die Erde antwortet. (Karl Wesley)

Am Ostermorgen werden Leben, Liebe und Frieden neu geboren. (Alice Freeman Palmer)

Frohe Ostern: Kostenlose Ostergrüße bei WhatsApp, Telegram oder Signal versenden

Während das Versenden von SMS viele Jahre dafür sorgte, dass ein Ostergruß auch mal nicht kostenlos war, sorgen inzwischen Nachrichtendienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal dafür, dass Wünsche zu den Ostertagen 2023 in den meisten Fällen kein Geld mehr kosten. Das ist insbesondere dann vom Vorteil, wenn die guten Wünsche zu den Osterfeiertagen ins Ausland gehen, denn Ostern ist ein internationales Fest, das weltweit gefeiert wird. Gut, wenn man für solche Fälle den passenden WhatsApp-Spruch zu Ostern 2023 auf Englisch parat hat, damit jeder die frohe Kunde auch versteht.

WhatsApp Grüße zu Ostern 2023 auf Englisch: Gute Wünsche und Reime zum Verschicken

Little Easter bunny rose, out in the wind it put its nose, it sniffed and whistled then a tune: it is now spring, but summer soon! Happy Easter!

Happy Easter! May this day be as special and beautiful as you.

Warmest thoughts to you and your family on this holiday. Happy Easter!

May your Easter basket be filled with joy, happiness, and peace this season and always.

Wishing you nothing but smiles, sunshine, and lots of sweet treats this Easter day.

He is risen! Wishing you a happy Easter full of blessings.

Rejoice in the Lord and in this beautiful holiday. Happy Easter!

Easter always puts a spring in my step.

All you need is love — and a chocolate bunny.

April hath put a spirit of youth in everything. (William Shakespeare)

Wenn Sie viele WhatsApp Grüße zu Ostern 2023 verschicken wollen und Ihre Liebsten mit den besten Sprüchen für die Osterfeiertage überraschen wollen, kann das schnell zu Arbeit ausarten. Damit die Festlichkeiten auch wirklich besinnlich werden, können findige Schreiberlinge bereits vorher in Planung gehen und sich die besten Wünsche zu Ostern heraussuchen. Eine zeitliche Vorgabe, wann Sie ihre Reime und Sprüche zu den Osterfeiertagen versenden, gibt es übrigens, anders als bei den WhatsApp Neujahrsgrüßen 2023, nicht.

Auch wenn man nicht bis null Uhr wie an Neujahr warten muss, gilt es an Ostern, etwas Feingefühl zu beweisen: Zwar können Osterwünsche auch schon am Samstag versendet werden, allerdings sollte man besser bis zum Ostersonntag warten. Wem eine einfache Nachricht als Ostergrüße 2023 bei WhatsApp zu langweilig ist, kann indes auch mehr Kreativität beweisen und Frohe Ostern auch per Video wünschen. Unter anderem bei YouTube gibt es zahlreiche Clips, die zu Ostern 2023 eine Freude bereiten können.