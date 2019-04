Spektakuläre Flucht vor Polizei: Betrunkener Unfall-Fahrer flieht aus Krankenhaus

Nach einem spektakulären Unfall in Melle bei Osnabrück floh der betrunkene Fahrer aus dem Krankenhaus.

Osnabrück/Melle - Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Mittwoch, 24. April, in Melle bei Osnabrück. Wie nordbuzz.de* berichtet, kam der 61 Jahre alter Fahrer eines VW Passats in einer Rechtskurve von der Straße ab. Das war lediglich der Auftakt eines dramatischen Abends für alle Beteiligten.

Albtraum-Unfall unter Alkohol in Melle bei Osnabrück: Betrunkener VW-Passat-Fahrer zerlegt sein Auto

Der VW-Passat-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Hier mähte er mehrere Schilder sowie einen Verkehrsspiegel nieder. Auch ein Telefonmast wurde in Mitleidenschaft gezogen, sodass dieser umknickte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug auf einem angrenzenden Feld mehrfach. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nur leicht verletzt und konnte sich aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien. Kaum zu glauben, nach so einem spektakulären Stunt, bei dem der VW Passat komplett zerstört wurde!

+ Das Auto mähte mehrere Verkehrsschilder und einen Telefonmast um © Nonstopnews

Nach Alptraum-Unfall unter Alkohol: VW Passat-Fahrer flieht aus Krankenhaus

Die eintreffende Polizei führte einen Atem-Alkoholtest bei dem Mann aus Melle durch. Das Ergebnis: über ein Promille. Einer anschließenden Blutentnahme wollte sich der Fahrer zunächst entziehen, wurde dann aber doch ins Krankenhaus gebracht. Doch bevor ihm eine Blutprobe entnommen werden konnte, die den Alkoholwert gerichtsfest beweisen sollte, machte sich der 61-Jährige nach Angaben von Nonstopnews aus dem Staub.

Unfall-Fahrer will sich Alkohol-Test entziehen: Spektakuläre Flucht vor Polizei in Melle bei Osnabrück

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus, um den flüchtigen Unfall-Fahrer zu stellen. Schließlich fanden die Beamten den entlaufenen Patienten im Zentrum von Melle. Vorsichtshalber wurde der Führerschein des VW-Passat-Fahrers sichergestellt.

+ Der VW Passat musste abgeschleppt werden © Nonstopnews

