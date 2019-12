Opfer einer Messerattacke wurde eine Frau in Osnabrück in Niedersachsen (Symbolbild).

Osnabrück - Eine Frau in Osnabrück in Niedersachsen ist am Freitag (6.12.) niedergestochen worden. Im Krankenhaus starb sie an ihren Verletzungen.

Unter Mordverdacht steht ihr ehemaliger Lebensgefährte. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, befindet sich der 27-Jährige derzeit in Untersuchungshaft.

Mann attackiert Ex-Partnerin mit Messer - Frau stirbt in Krankenhaus an den Stichen

„Da das Opfer zum Zeitpunkt der Messerstiche nicht mit einem Angriff durch den Beschuldigten rechnete, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück derzeit von Mord aus“, so die Staatsanwaltschaft weiter. Die Tat erfülle nach derzeitigem Ermittlungsstand das Mordmerkmal der Heimtücke.

Polizeibeamte waren am Freitag zu einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück gerufen worden. Sie fanden dort die lebensgefährlich verletzte Frau und nahmen den tatverdächtigen Mann fest. Nach ersten Erkenntnissen stach der 27-Jährige wiederholt mit einem Messer auf seine Ex-Partnerin ein.

