Industriestraße/Heidländerweg in Dissen bei Osnabrück: Hier beging ein Mann eine Unfallflucht der besonderen Art

Ein Autofahrer, der in Dissen bei Osnabrück eine Unfallflucht der besonderen Art beging, hatte nicht mit den Fährtenlese-Künsten der alarmierten Polizeibeamten gerechnet.

Osnabrück/Dissen - Nachdem ein Autofahrer am Mittwoch, 3. Januar, gegen 9 Uhr aus bislang unbekannten Gründen einen Baum an der Ecke Industriestraße/Heidländerweg in Dissen bei Osnabrück rammte, setzte der Mann seine Fahrt einfach fort. Wie nordbuzz.de* berichtet, hatte der Mann, der somit Unfallflucht beging, nicht mit den Fährtenlese-Künsten der alarmierten Polizeibeamten gerechnet.

Dumm gelaufen bei Osnabrück: Mann begeht Unfallflucht - Zeugin verständigt Polizei

+ Hier rammte der Mann den Baum und beging Unfallflucht © Screenshot Google Maps Nach Angaben der Polizei, hatte eine Zeugin gegen 9 Uhr gemeldet, dass sie beobachtet habe, wie 15 Minuten zuvor ein Auto gegen einen kleinen Baum am Straßenrand geprallt sei. Der Fahrer sei zwar ausgestiegen, um den Schaden zu begutachten, habe seine Fahrt im Anschluss aber einfach fortgesetzt.

Dumm gelaufen bei Osnabrück: Mann begeht Unfallflucht - Doch die Polizisten erweisen sich als gute Fährtenleser

+ Unfallwagen (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Die alarmierten Polizeibeamten schauten sich daraufhin die Unfallstelle genau an. Die Streifenwagen-Besatzung fand neben Trümmerteilen auch ein auswärtiges Kennzeichen. Allerdings mussten die Beamten keine weiteren Ermittlungen anstellen, um dem Täter auf die Spur zu kommen - sie mussten einfach nur den Schäden folgen, die das Fahrzeug des Mannes auf dem Straßenbelag hinterlassen hatte.

Bei Osnabrück: Mann begeht Unfallflucht - Und setzt seine Fahrt auf der blanken Felge fort

+ Deformierte Felge nach fahrt ohne Reifen (Symbolfoto) © picture alliance / dpa Das Fahrzeug des Täters hatte nämlich den rechten Vorderreifen verloren, was den Mann aber nicht davon abhielt, seine Fahrt auf der blanken Felge fortzusetzen. Das Metall der Felge hatte allerdings auffällige Spuren im Straßenbelag hinterlassen, denen die Beamten einfach nur folgen mussten und die bis zur Wohnanschrift des Mannes in Bad Rothenfelde führten.

Bei Osnabrück: Mann begeht Unfallflucht - Und hinterlässt eine drei Kilometer lange Spur im Straßenbelag

+ Spurrillen im Asphalt (Symbolfoto) © picture-alliance/ dpa

Stattliche drei Kilometer hatte der Unfall-Fahrer auf drei Reifen zurückgelegt. Die Polizisten trafen den Mann vor einem Haus in Bad Rothenfelde an, vor dem auch der Unfallwagen abgestellt worden war. Der Mann erklärte, er sei aufgrund eines Reifenplatzers von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt.

