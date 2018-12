Polizei kontrollier Lkw - Beamte trauen ihren Augen nicht

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei Osnabrück wurde ein Lkw auf der Autobahn A1 bei Osnabrück kontrolliert. Die Beamten trauten ihren Augen nicht.

Osnabrück - Was Beamte der Autobahnpolizei Osnabrück und des Bundesamtes für Güterverkehr am vergangenen Donnerstag bei einer Lkw-Kontrolle auf der Autobahn A1 bei Osnabrück in Niedersachsen entdecken, konnten sie zunächst kaum glauben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Osnabrück: Polizei traut bei Kontrolle von Lkw auf A1 ihren Augen nicht

Wie die Polizei mitteilt, wurden im Rahmen der Kontrolle auch die digitalen Daten aus dem Fahrtenschreiber des Lasters überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der Lkw-Fahrer im Besitz einer fremden, nicht auf ihn ausgestellten, Fahrerkarte war. Aber damit nicht genug.

+ Der Lkw-Fahrer hatte die Lenkzeit massiv auf der A1 massiv überschritten (Symbolbild). © picture alliance/dpa

A1 bei Osnabrück: Lkw-Fahrer überschreitet Lenkzeiten massiv

Außerdem fanden die Beamten nämlich heraus, dass der Italiener neben der eigenen und der fremden Fahrerkarte den Lkw zeitweise auch ganz ohne Fahrerkarte gelenkt hat. Letztendlich stellte sich heraus, dass der Mann in den vergangenen Tagen die Arbeitszeiten überschritten hatte. Und zwar massiv!

Kontrolle auf A1 bei Osnabrück: Lkw-Fahrer war fast sechs Tage ohne Pause unterwegs

Zwischen sagenhaften 18 und 22 Stunden pro Tag hatte der Mann hinter dem Steuer seines Lkw gesessen, ehe er auf der A1 bei Osnabrück gestoppt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm für 11 Stunden untersagt, sodass der Fahrer nach sechs Tagen durchgehender Arbeit nun wenigstens eine ordnungsgemäße Ruhezeit durchführen konnte.

Darüberhinaus wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3600 Euro fällig.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

