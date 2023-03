Mann erfährt bei Organspende, dass seine Frau auch seine Halbschwester ist

Als ein Mann seiner Frau eine Niere spenden will, erfährt er das Unfassbare: Die beiden sollen miteinander verwandt sein. Der Arzt vermutet, dass die beiden Halbgeschwister sind.

München – Es gibt Zufälle, die kaum zu glauben sind. So konnte ein Teenager den Fall einer seit 27 Jahren verschwundenen Frau auflösen, als er mit einer Kamera einen See erforschte. Bei einer anderen Zufallsgeschichte hatte ein Mann einen Lotto-Schein ausgefüllt, als dieser auf seinen Millionengewinn aufmerksam wurde.

Dramatisch wird es aber bei der Geschichte, die ein Mann auf Reddit teilte. Als er seiner Frau eine Niere spenden wollte, erfuhr er, dass die beiden Halbgeschwister sind.

Bei Organspende: Mann erfährt, dass seine Frau seine Halbschwester ist

Diese Geschichte erzählte ein anonymer User auf Reddit Anfang März 2023. Alles fing damit an, dass die Verwandten seiner Frau aus unterschiedlichsten Gründen nicht als Spender infrage kamen. Der Arzt merkte jedoch an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann seine Niere der Frau spenden könne, sehr gering ist. Er ließ sich trotzdem testen.“ Das Ergebnis überraschte wohl alle. Denn nach dem Test vermutete der Arzt, dass Ehemann und Ehefrau verwandt sein könnten. „Ich flippte aus, nachdem ich die Nachricht erhielt“, schilderte der User.

Seine Eltern haben ihn adoptiert, schrieb er in dem Beitrag. Sie sollen Tausend Meilen entfernt wohnen und sahen seine Schwiegereltern nur ein paar Mal. „Einmal bei meiner Hochzeit und als meine beiden Kinder geboren wurden“, erzählt er weiter. Die leibliche Mutter trafen seine Eltern und er nie. Die einzigen Informationen, die er im Nachhinein bekommen hatte, waren, dass ihn seine leibliche Mutter im Alter von 16 Jahren in einem Krankenhaus zur Welt brachte, das nur eine Stunde von dem Geburtsort seiner Frau lag.

Trotz Verwandtschaft mit Ehefrau: Mann will seine Frau nicht verlassen

Weitere DNA-Tests, die der Arzt mit ihm gemacht hatte, deuteten darauf hin, dass ein Elternteil von seiner Frau auch einer seiner leiblichen Elternteile ist. Nicht ausgeschlossen seien auch andere Verwandtschaftsarten. Dennoch vermutet der Mann, dass der Vater seiner Frau auch sein Vater ist. Als seine Eltern Kinderfotos von ihm mitbrachten und sie diese mit seinem Sohn verglichen, sahen sie eine Ähnlichkeit zwischen dem Mann, seinem Sohn und dem Vater seiner Frau.

Die Eheleute haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Beiden sollen laut dem Bericht des Mannes gesund sein. Die neue Nachricht will er zunächst für sich behalten. Die Niere wird er seiner Frau spenden und wenn diese wieder gesund ist, möchte er mit ihr über die ganzen Informationen sprechen. „Ich werde meine Frau nicht verlassen. Ich liebe sie und werde immer für sie da sein“, schrieb der Mann.

Ob die Geschichte sich wirklich so zugetragen hat, kann nicht geprüft werden. Eine unfassbare Organspende-Geschichte hat sich auch in England zugetragen. Kurz bevor einem hirntoten Teenager die Organe entnommen werden sollte, fängt er wieder selbstständig an zu atmen. (vk)