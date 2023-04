Tragödie am Montblanc: Deutsches Paar von Gletschereismassen getötet - es nahm offenbar den falschen Pfad

Von: Romina Kunze

Am Montblanc-Gebirge in den Westalpen sind durch herabstürzenden Gletscher-Teile zwei Menschen gestorben. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Am Montblanc sind Bergsteiger von herabstürzendem Gletschereis begraben worden. Nach dem Tod von zwei Deutschen warnen die Rettungskräfte vor gefährlichen Zonen in den französischen Alpen.

Update vom 20. April, 11.35 Uhr: Die Route auf den Montblanc ist gefährlich, betonen Bergretter nach dem tödlichen Unglück. Der „Weg der Plateaus“ bei den Grands Mulets, auf dem die Deutschen unterwegs waren, sei Abgängen von Gletschereismassen besonders ausgesetzt, hieß es in einer Mitteilung der französischen Rettungskräfte. „Der einzige Weg, sich davor zu schützen, ist, sich dem nicht auszusetzen.“ Es gebe einen alternativen Weg für den Aufstieg. Dieser sei zwar länger und erfordere mehr Technik, sei aber auch sicherer.

Die Route auf der Hochebene auf den Mont Blanc seien stark den Wasserfällen der sogenannten Séracs ausgesetzt. Séracs sind Türme aus Gletschereis, die sich vor allem an den Querspalten bilden. Bei Bergsteigern sind die bizarren Eisgebilde gefürchtet, weil sie plötzlich einstürzen können.

Die zwei deutschen Tourengeher waren am frühen Mittwochmorgen auf dem Weg zum Montblanc von herabstürzenden Gletschereismassengetötet worden. Französischen Medienberichten zufolge handelt es sich um ein Paar um die 50.

Tragödie am Montblanc: Deutsches Paar stirbt bei Unglück in den Alpen

Erstmeldung vom 19. April 2023

Annecy – Tragödie am Montblanc: In den französischen Alpen sind zwei Menschen von herabstürzenden Eisblöcken am Montblanc-Massiv getötet worden. Wie die zuständige Präfektur mit Sitz in Annecy am Mittwoch (19. April) mitteilte, lösten sich große Eisbrocken des Gletschers auf 3.800 Metern Höhe und begruben zwei Menschen unter sich. Eine weitere Person wurde den Informationen zufolge leicht verletzt.

Bei den beiden Todesopfern soll es sich laut dem französischen Sender France Info um ein Paar aus Deutschland handeln. Auch die französische Regionalzeitung Midi Libre schreibt von Bergsteigern aus Deutschland. Vier weitere Menschen blieben bei dem Unglück unverletzt, heißt es weiter.

Die Wanderer hatten den Montblanc erklimmen wollen. Der Montblanc – auch Mont Blanc geschrieben, italienisch Monte Bianco, auf Deutsch „Weißer Berg“ – ist der höchste Berg der Alpen. Es ist das zweite Unglück in der Region binnen kurzer Zeit: Erst vor etwas mehr als einer Woche kamen bei einer Lawine am Montblanc sechs Menschen ums Leben. (rku/dpa)