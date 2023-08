Mann gerät in Mähdrescher: Ärzte müssen noch auf dem Feld beide Beine amputieren

Von: Karolin Schäfer

Ein 25-jähriger Mann gerät im Landkreis Rostock mit beiden Beinen in einen Mähdrescher. Noch mitten auf dem Feld muss er notoperiert werden.

Hohen Luckow – Dieser Tag auf dem Feld endete für einen jungen Mann in einem Albtraum: Bei einem Arbeitsunfall ist ein 25-Jähriger in Hohen Luckow im Landkreis Rostock mit beiden Beinen in einen Mähdrescher geraten. Dabei wurde er schwer verletzt.

Mann gerät im Landkreis Rostock mit beiden Beinen in Mähdrescher

Der junge Mann wollte am Samstagnachmittag (19. August) den halbvollen Bunker des Mähdreschers entleeren, gab die Polizei in einer Mitteilung am Sonntag (20. August) bekannt. Dabei bemerkte er, dass eine Zuführung mit Getreide verstopft war. Beim Versuch, das Getreide zu entfernen, sei der 25-Jährige mit beiden Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken geraten.

Wie es dazu kam, ist bislang noch unklar, hieß es seitens der Polizei. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der Mann noch vor Ort durch ein ärztliches Notfallteam versorgt werden.

Mann gerät in Mähdrescher: Noch vor Ort müssen beide Beine amputiert werden

Wie Bild berichtete, sei dafür ein Operationsteam aus der Uniklinik Rostock eingeflogen worden. Beide Beine mussten dem Mann demnach amputiert werden. Erst Stunden später konnte er aus dem Mähdrescher befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

