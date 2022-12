Omikron, Corona, Twindemie und Co: Was für Arztbesuche in der Arbeitszeit gilt

Von: Fabian Pieper

Selbst dann, wenn das eigene Kind krank ist, muss ein Arbeitnehmer vorm Gang zum Arzt gewisse Regeln beachten. © Sebastian Gollnow/dpa

Wer während der Arbeitszeit zu einem Arzttermin muss, hat einige Dinge zu beachten. Denn nicht immer besteht ein Anspruch darauf, zum Arzt gehen zu dürfen.

Berlin – Wenn sich ein Schnupfen anbahnt, das Kind krank wird, der Stress auf die Gesundheit schlägt oder die nächste Routine-Untersuchung beim Zahnarzt ansteht, führt einen in der Regel der nächste Weg zum Haus- oder Facharzt. Doch der hat meistens entweder nur dann Zeit, wenn es einem selber berufsbedingt nicht so gut passt, oder der Gang zum Arzt ist so akut notwendig, dass dafür Arbeitszeit geopfert werden muss. Doch besteht überhaupt ein rechtlicher Anspruch darauf, vom Arbeitgeber für einen Arztbesuch freigestellt zu werden? Und welche Pflichten kommen auf den Arbeitnehmer in einem solchen Falle zu?

Krank am Arbeitsplatz: Krankmeldung beim Arbeitgeber zwingend notwendig – und zwar umgehend

Die wohl wichtigste Regel ist, dass der Arbeitgeber im Krankheitsfall umgehend zu informieren ist. Der Arbeitgeber müsse „die Möglichkeit haben, zu disponieren und sich darauf einzustellen. Sobald ich weiß, dass ich zum Arzt oder in die Reha gehe, muss ich den Arbeitgeber informieren“, sagt Nathalie Oberthür, Kölner Fachanwältin für Arbeitsrecht. Tjark Menssen von der Rechtsschutzabteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) betont, dass Arbeitnehmer nicht erst abwarten dürfen, „bis man beim Arzt war und der eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt“. Selbiges gelte auch für Arbeitslose gegenüber dem Jobcenter.

Einen Arzttermin während der Arbeitszeit wahrzunehmen ist nur dann erlaubt, wenn der Arbeitnehmer krank und damit arbeitsunfähig ist – oder wenn es keine andere Möglichkeit gibt, einen Vorsorgetermin wahrzunehmen. Dann müsse laut Oberthür der Arbeitgeber medizinische, zeitliche oder terminliche Notwendigkeiten akzeptieren. Ansonsten gelte: „Wenn ich nicht krank – im Sinne von arbeitsunfähig – bin, muss ich die Termine grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit legen.“

Wann muss eine Krankschreibung vorgelegt werden? Regelungen im Arbeitsvertrag müssen beachtet werden

Eine Krankschreibung ist in der Regel nach drei Tagen vorzulegen; jedoch könne der Arbeitsvertrag oder eine besondere Anordnung des Arbeitgebers auch schon eine Krankmeldung ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit verlangen, so Menssen. Ab dem 1. Januar 2023 besteht jedoch keine Pflicht mehr, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform vorzulegen, da das Verfahren ab dann elektronisch über die Krankenkassen funktioniert.

Besteht ein Betreuungsanspruch, wenn das Kind krank wird?

Für Kinder gelten dieselben Regeln: Sollte das Kind krank sein und eine Betreuung benötigen, habe der Arbeitnehmer laut Nathalie Oberthür einen Anspruch darauf, „bezahlt zu Hause zu bleiben, um das Kind zu betreuen. Das würde auch entsprechende Arztbesuche einschließen.“

Sollte der Arbeitnehmer im Urlaub erkranken, bleibt der Urlaubsanspruch erhalten, erklärt Tjark Menssen. Umgekehrt muss ein Arbeitnehmer keinen Urlaub nehmen, wenn er zum Arzt muss oder erkrankt – schon rein rechtlich sei das nicht möglich.

Am sichersten fährt jedoch in jedem Fall, wer einen genauen Blick in seinen Arbeitsvertrag wirft und sich im Krankheitsfall unverzüglich beim Arbeitgeber abmeldet. Übrigens: Wer krankgeschrieben ist, muss nicht zwangsweise das Bett hüten.