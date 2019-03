Familie rettet sich vor Feuer - und vergisst Kind in brennendem Haus

Eine Familie rettete sich im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen vor einem Feuer. Sie vergaß ein Kind im brennedem Haus. Die Feuerwehr machte den schlimmen Fund.

Im Landkreis Oldenburg bricht ein Feuer im Anbau eines Hauses aus und verraucht das gesamte Gebäude

Bewohner erklären der Feuerwehr, es sei niemand mehr im Haus

Die Feuerwehr findet bei routinemäßiger Durchsuchung eher zufällig achtjähriges Kind

Landkreis Oldenburg - In Alhorn im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen kam es am Montag, 25. Februar, gegen 17 Uhr beinahe zu einem Feuer-Drama. Wie nordbuzz.de* berichtet, vergaßen die Bewohner ein achtjähriges Kind im brennenden Haus.

Oldenburg: Familie vergisst Kind in brennendem Haus - Kabelbrand löst starken Rauch aus

Eigentlich sah es nach einem relativ unspektakulärem Einsatz für die alarmierten Feuerwehrkräfte aus: Im Anbau eines Einfamilienhauses hatte nach Angaben von Nonstopnews scheinbar ein Gerät nach einem Kabelbrand Feuer gefangen. Allerdings entwickelte sich durch das Feuer starker Qualm, der durch das komplette Haus zog.

Zu einer weiteren Tragödie kam es in Rastede bei Oldenburg: Kind auf Trettraktor bei schwerem Unfall von Transporter erfasst

Feuer in Oldenburg: Feuerwehr glaubt, das Haus leer sei - Einsatzkräfte finden zufällig Kind

Die Bewohner des Hauses gaben den eintreffen Rettungskräften an, alle Personen hätten bereits das Gebäude verlassen, das Haus sei leer. Daraufhin erfolgte dennoch eine routinemäßige Durchsuchung der inzwischen stark verqualmten Räume. Die mit schwerem Atemschutz ausgestatteten Feuerwehrkräfte staunten nicht schlecht, als sie eher zufällig einen acht Jahre alten Jungen fanden.

Oldenburg in Niedersachsen: Vergessenes Kind kommt mit Rauchvergiftung in Krankenhaus

Das Kind hatte demnach im oberen Teil des Hauses geschlafen. Der Junge wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wie es zur Fehleinschätzung der Bewohner kommen konnte, ist noch unklar.

+ Die Feuerwehr in Oldenburg mussten schweren Atemschutz anlegen © Nonstopnews

Mehr aus Oldenburg: Ein Ehepaar durchbrach in Emden bei Oldenburg eine Kirchenmauer und landete im Altarraum - mögliche Einsturzgefahr inklusive, wie nordbuzz.de* berichtet.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.