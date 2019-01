Zoll öffnet Kofferraum von Auto - Was Beamte dann sehen, verschlägt ihnen die Sprache

Die Beamten einer Streife des Zolls Oldenburg staunten nicht schlecht über den Fund, den sie im Kofferraum eines Autos machten, welches sie auf der Autobahn A28 kontrollierten.

Oldenburg/Norddeutschland - Wie nordbuzz.de* berichtet, hielt eine Kontroll-Streife aus Oldenburg am Dienstag, 8. Januar, auf der Autobahn 28, nahe Westerstede einen Wagen an. Was die Zöllner im Kofferraum des PKW fanden, hatten sie seit Jahren nicht mehr gesehen. (Mädchen (16) aus Hamburg seit Tagen vermisst - Polizei gibt jetzt neue Details bekannt)

Oldenburg: Zoll stoppt Auto auf A28 - Entscheidung stellt sich als Glücksgriff heraus

+ Ein dicker Fisch ging dem Zoll ins Netz © pictur e alliance / Hendrik Schmi Laut Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg, befanden sich seine Kollegen gerade auf Kontrollfahrt auf der A28, als sie von einem weißen PKW überholt wurden. Die Entscheidung den Wagen anzuhalten und zu kontrollieren, sollte sich als goldrichtig herausstellen. (Mann geht mit Axt auf seine Familie los - dann will er "Bullen plattmachen")

A28 bei Oldenburg: Niederländer verneint Frage der Zollbeamten

+ Auf einem Rastplatz kontrollierten die Beamten das Fahrzeug © picture alliance / dpa Die Beamten der Kontrollstreife wiesen den Fahrer des weißen Wagens mit Anhaltesignalen an, ihnen bis zu einem nahe gelegenen Rastplatz zu folgen. Vor Ort fragten die Zöllner den 52 Jahre alten Fahrer aus den Niederlanden, ob er Waren, insbesondere Betäubungsmittel mit sich führen würde, was der Mann verneinte. Doch die Kontrolle seines Autos sollte das Gegenteil beweisen. (Auto rast unter Lkw: Fahrer ist sofort tot, Rettungsgasse wird zum großen Ärgernis)

Zoll kontrolliert Auto auf A28 bei Oldenburg: Was Beamte finden, haben sie seit Jahren nicht gesehen

+ Zehn Kilo Cannabis fanden die Zöllner im Kofferraum des Wagens © Hauptzollamt Oldenburg Im Kofferraum des Wagens fanden die Beamten zwei Reisetaschen, die mehrere Plastikbeutel mit insgesamt rund zehn Kilogramm Marihuana enthielten. Es handelt sich um den umfangreichsten Fund seit Jahren. Der 52-Jährige Niederländer und mutmaßlicher Drogenschmuggler wurde vorläufig festgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. Der Schwarzmarktwert des Drogenfunds beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

