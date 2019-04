Betrunkener BMW-Fahrer sorgt für Autobahn-Horror - Frau hat keine Chance

Auf der Autobahn A1 verursachte ein betrunkener BMW-Fahrer im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen einen schrecklichen Unfall. Eine Frau verbrannte im Auto.

Auf der Autobahn A1 im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen kam es bei Wildeshausen zu einem Horror-Unfall

Ein betrunkener BMW-Fahrer fuhr in einer Baustelle auf einen Mitsubishi auf, der sich überschlug und zu brennen begann

Die Fahrerin konnte nicht rechtzeitig aus dem Auto gerettet werden und verbrannte.

Der Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Landkreis Oldenburg - Ein betrunkener BMW-Fahrer verursachte am Sonntag, 28. April, einen furchtbaren Unfall auf der Autobahn A1 bei Wildeshausen, im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen. Wie nordbuzz.de* berichtet,musste eine Frau durch die Schuld des 30-Jährigen einen grausamen Tod sterben.

Landkreis Oldenburg: Horror-Unfall auf Autobahn A1 - BMW-Fahrer rauscht in Baustelle

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren eine 68 Jahre Frau und ihr 47-jähriger Beifahrer in einem Mitsubishi auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Die Frau überholte gerade innerhalb der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord einen Lkw, als sich der 30 Jahre alte BMW-Fahrer von hinten näherte. Die 68-Jährige fuhr in der für den Bereich bis auf 40 km/h heruntergesetzte Geschwindigkeit, was der 30-Jährige nicht oder zu spät registrierte.

Betrunkener Mann fährt mit BMW auf Mitsubishi auf: Auto überschlägt sich auf A1

Der BMW-Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Mitsubishi auf, wodurch der Wagen von der Fahrbahn geschleudert wurde und sich mehrfach überschlug. Doch damit nicht genug: Das Wrack des Mitsubishi begann zu brennen.

Die Ersthelfer konnten nur den 47 Jahre alten Beifahrer aus dem zerstörten Fahrzeug befreien, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht wurde und derzeit noch in Lebensgefahr schwebt. Die 68-Jährige konnte nicht rechtzeitig aus dem brennenden Auto gerettet werden - sie verstarb in den Flammen. Kürzlich kam es bei Osnabrück zu einem spektakulären Unfall. Auch hier stand der Unfall-Fahrer unter Alkoholeinfluss. Wie auf nordbuzz.de* zu lesen ist, versuchte er sich vor einem Alkoholtest zu drücken und floh aus dem Krankenhaus.

Frau verbrennt bei Horror-Unfall auf A1 im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen

Der BMW-Fahrer aus Hamburg und sein 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Horror-Unfall nur leicht verletzt. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des 30-Jährigen sicher.

Die A1 in Fahrtrichtung Hamburg wurde zeitweise gesperrt. Unterdessen kam es in Hamburg zu unfassbaren Szenen, wie nordbuzz.de* berichtet: Bei Schüssen wurden zwei Menschen verletzt. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zu einem anderen schrecklichen Vorfall kam es, als ein junger Mann in Oldenburg eine 80-jährige Frau sexuell missbrauchte.

Mit dpa-material

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.