Oktoberfest 2019 eröffnet: Münchens OB Reiter setzt Serie beim Anstich fort

Großer Ansturm am ersten Wiesn-Tag

+ © AFP / TOBIAS SCHWARZ Münchens OB Dieter Reiter hat das Oktoberfest 2019 eröffnet. © AFP / TOBIAS SCHWARZ

In München wurde am Samstag das Oktoberfest 2019 eröffnet. Der Ansturm am ersten Wiesn-Tag war groß, Tausende stürmten das Festgelände.