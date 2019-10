Oktoberfest-Besuch endet mit Schock: Touristin (29) bei Kneipentour vergewaltigt

Am Sonntag wurde eine Touristin aus Norwegen Opfer einer Vergewaltigung. Sie hatte den ihr unbekannten Mann nach dem Oktoberfestbesuch in einer Kneipe kennengelernt.

München - Am Sonntag war eine 29-jährige Touristin aus Norwegen gegen 5.35 Uhr auf dem Heimweg vom Oktoberfest. Sie besuchte eine Lokalität, kann diese aber nicht mehr benennen, wie die Polizei mitteilte. Sie traf dort einen 26-jährigen Mann. Gemeinsam verließen sie das Lokal, um ihre Kneipentour fortzusetzen.

Oktoberfest 2019: Mann vergewaltigt norwegische Touristin

In der Landwehrstraße stieß der Mann die 29-Jährige in einen Hausgang, drückte sie zu Boden und nahm an ihr sexuelle Handlungen vor, wie die Polizei mitteilte. Die Touristin wehrte sich heftig und rief um Hilfe. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und verständigte die Polizei.

Der Mann konnte noch am Tatort festgenommen werden. Es handelt sich um einen Mann aus Uganda, der im Kreis Röhrmoos wohnt. Der Ermittlungsrichter erließ laut Polizeiangaben Haftbefehl.

Sexuelle Übergriffe auf der Wiesn in München

