Oktoberfest-Tragödie: Tourist (22) kommt auf dem Heimweg ums Leben

Am Bahnhof Laim

Eine S-Bahn hat in München einen Besucher des Oktoberfests 2019 erfasst. Der 22-Jährige Wiesn-Besucher starb in der Nacht zum Samstag in einem Krankenhaus.