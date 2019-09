„Ekelhafter“ Vorfall bei Dirndl-Test: Zuschauer nach RTL-Sendung entsetzt

Der Dirndl-Trend auf dem Oktoberfest hält weiter an. In einer RTL-Sendung werden verschiedene Styles bewertet - zulasten einer Probandin.

München - Trachten sind so angesagt wie schon lange nicht mehr. Fast alle Besucher des Münchner Oktoberfests gehen in Dirndl oder Lederhosen auf die Festwiese. Der Trend entwickelt sich stetig weiter.

Vor allem bei den Damen lässt sich eine neue Richtung ausmachen. Während vor ein paar Jahren die meisten Modelle tief ausgeschnitten waren und somit auch tief blicken ließen, zeigen sich viele Frauen mittlerweile “zugeknöpfter“. Bei einigen Dirndln reicht die Knopfleiste bis zum Hals, häufig bedeckt auch eine hochgeschlossene Bluse das Dekolleté.

Oktoberfest 2019: RTL-Sendung testet Trachtenstyles - zulasten einer Probandin

Die Redaktion der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ hat den Trend offenbar beobachtet. In der Sendung vom 27. September werden verschiedene Trachtenstyles bewertet - mit unangenehmen Folgen für eine Probandin.

Die „Dirndl-Expertin“ des Magazins zeigt auf dem Oktoberfest zwei Wiesn-Besucherinnen mit verschiedenen Outfits. Eine der beiden „Dirndl-Trend-Testerinnen“ präsentiert eine bis zum Hals geschlossene Spitzenbluse. Die andere Probandin trägt eine Bluse, die ein offenherziges Dekolleté präsentiert.

Oktoberfest 2019: „Dirndl-Testerin“ fühlt sich in geschlossener Bluse wohler

Soweit so gut - doch die Idee des Beitrags ist es, zu testen, welcher Blusenstil besser ankommt. Vor allem Männer, mehr oder weniger betrunken, werden gefragt, was sie mehr anspreche.

„Also in der Bluse fühlt man sich einfach ein bisschen angezogener - vielleicht deshalb auch ein bisschen wohler“, sagte die Testerin in der geschlossenen Bluse. Es gebe auch nicht so viele Blicke auf das Dekolleté.

Danach folgt eine Szene, die einen Mann zeigt, dem offenbar der tiefe Ausschnitt besser gefällt. Er greift der jungen Frau an die Hüfte. Sie weicht zurück. Er zieht sie dennoch an sich heran und will ihr einen Kuss auf die Brüste drücken, was ihm auch so gut wie gelingt.

+ Ein Mann küsst eine Frau gegen ihren Willen auf die Brust - RTL lässt es so gut wie unkommentiert. © Screenshot RTL

Oktoberfest 2019: Mann belästigt Dirndl-Testerin vor laufender RTL-Kamera

Niemand greift ein, nur ein Arm einer Reporterin kommt ins Bild, um den Mann von der „Dirndl-Testerin“ zurückzuweisen - eigentlich aber zu spät. Der einzige Kommentar aus dem Off: „Für unsere offenherzige Probandin Lisa sieht es anders aus.“ Anders als bei der Dame, die sich mit geschlossener Bluse wohlfühlt.

Polizei sorgt mit Bairisch-Deutsch-Übersetzungen für Lacher: Was „Saupreiß" wirklich bedeutet

Der Vorfall wurde nicht weiter behandelt. Das störte auch einen Zuschauer, der den Beitrag auf Twitter kritisierte. „Ein besoffener Mann der dem Mädel ins Dekolleté schlabbert... sie dreht sich etwas unsicher weg! Ekelhaft!“, schrieb er und fragt an RTL gerichtet: „Was transportiert ihr für eine Message?“

RTL MoMa beim Dirndl Test aufm Rauschgiftfest München: 4. Bild ein besoffener Mann der dem Mädel ins Dekolleté schlabbert... sie dreht sich etwas unsicher weg! Ekelhaft! Was transportiert ihr für eine Message? @RTLde #youtoo #Oktoberfest #sexismus — marek (@thegroundhogcan) September 27, 2019

Oktoberfest-Besucher beurteilt Dekolleté: „Tiefer Einblick, finde ich toll“

Verschiedenste Besucher urteilen über die Outfits der Damen. Vor allem die Männer sprechen sich für die offenherzigere Variante aus. „Tiefer Einblick, finde ich toll“, sagte einer der Befragten.

„Nein, mir gefallen die hohen wirklich besser“, urteilte ein anderer. - „Er ist verheiratet“, kommentierte sein Freund die Aussage. „Genau“, bestätigte der angebliche Fan der hohen Blusen und lachte.

Und auch RTL-Moderator Jahn Hahn ist nicht besonders angetan von den „züchtigen“ Wiesn-Outfits. Bei der Ankündigung des Beitrags kommentierte er den Trend mit zwei Daumen nach unten und sagte „Pfui“. Danach räumte er doch ein: „Sehen alle gut aus.“

Unschön war die Aktion eines anderen Oktoberfest-Besuchers - vor allem für eine Frau wurde es unangenehm. Ein Auftritt von Thomas Gottschalk auf dem Oktoberfest sorgte für Spott. Wie tz.de* berichtet protestierten am Freitag einige Klimaaktivisten gegen das Oktoberfest. Sie hissten ein Banner an der Hackerbrücke.

