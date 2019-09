Wiesn-Bedienung berichtet von Ekel-Begegnung - Polizei schickt sofort Beamte los

Kein guter Oktoberfeststart: Ein 60-Jähriger wurde am Wochenende in einem Wiesn-Zelt festgenommen. Eine Bedienung hatte den Mann aus München angezeigt.

München - Im Vorfeld des Oktoberfestes wurden von sämtlichen Bedienungen eines Festzeltes Fotos durch einen 60-jährigen Fotografen gefertigt, wie die Polizei München berichtet.

Als eine 55-jährige Bedienung am Donnerstag, 19.09.2019, den Fotografen nach Abzügen der Bilder fragte, forderte dieser Küsse auf die Wange. Währenddessen fasste er der 55-jährigen Münchnerin an die Brust. Die 55-Jährige zeigte diese Tat anschließend bei der Polizei an.

München: Oktoberfest-Bedienung berichtet von ekelhafter Begegnung - Mann in Zelt festgenommen

Beamte der Wiesnwache konnten den Tatverdächtigen kurz nach Festbeginn im Zelt ermitteln und festnehmen. Der 60-jährige Münchner wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt.

mm/tz

