Münchner Oktoberfest 2018 öffnet die Pforten, Brand sorgt für Aufruhr

Es ist mal wieder so weit, die Landeshauptstadt München steht Kopf. Die nächsten 16 Tage herrscht Ausnahmezustand, wenn das Oktoberfest 2018 zelebriert wird. Sicherheit wird mehr denn je großgeschrieben.

München - Ozapft is! Mit zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag das erste Fass Bier angezapft und damit das 185. Oktoberfest eröffnet. Erstmals war Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Anzapfbox im Schottenhamel-Zelt dabei - er erhielt traditionsgemäß die erste Maß Festbier. Während Böllerschüsse den Start des größten Volksfests der Welt verkündeten, stießen Reiter und Söder auf eine friedliche Wiesn an. Die Maß Bier kostet dieses Jahr übrigens bis zu 11,50 Euro.

Ausgerechnet zum Anstich gehen nach dem Super-Sommer die Temperaturen zurück, am Sonntag und Montag soll auch Regen kommen. Auch wenn große Taschen und Rucksäcke aus Sicherheitsgründen verboten sind: Regenschirme dürfen die Besucher mitnehmen. Das Gelände ist auch dieses Jahr umzäunt, an den Eingängen gibt es stichprobenartige Kontrollen.

Oktoberfest-Ticker auf tz.de*: Alle News rund um das größte Volksfest der Welt

Oktoberfest 2018: Mehr Sicherheit und neuer Sanitätsdienst

Für die Sicherheit an den 16 Festtagen sorgen rund 600 Polizeibeamte. Es gibt noch mehr Videokameras und zusätzliche Beamte mit Bodycams. Um Verletzte und Gäste, die zu viel Alkohol getrunken haben, kümmert sich erstmals der Sanitätsdienst Aicher-Ambulanz, wie tz.de* ausführlich berichtet. Für Aufruhr sorgte am Samstag morgen ein Vorfall, bei dem sich ein Brand an der Wiesn* ausbreitete. Der Einsatz für die Feuerwehr stellte sich komplizierter dar, als zunächst befürchet.

Mehrere neue rasante Fahrgeschäfte locken mit Adrenalin-Kicks. Beim „Chaos Pendel“ können die Gäste ähnliche Belastungen des Körpers wie bei Raumflügen austesten, und beim nagelneuen „Predator“ hängen sie kopfüber in den Sitzen - nichts für volle Mägen.

Im Südteil des Festgeländes gibt es wieder die Oide Wiesn. Mit historischen Fahrgeschäften und Blasmusik geht es dort gemütlicher und traditioneller zu als auf dem sonstigen Festgelände. Das 185. Oktoberfest endet am 7. Oktober.

dpa

*tz.de ist ein Angebot des bundesweiten Ippen Digital Redaktionsnetzwerks